В результате исследований, проведенных интернациональной группой ученых на швейцарском ускорителе SLS, было объявлено о значительном открытии новой разновидности магнетизма, получившей название альтермагнетизм. Этот важный научный прорыв, опубликованный в журнале Nature, обещает революционные изменения в области спинтроники и разработки магнитных материалов.
Альтермагнетизм представляет собой новую форму магнетизма, которая характеризуется нетрадиционной магнитной фазой, позволяющей достижение поднятого спинового вырождения Крамерса (LKSD) без общей намагниченности и нарушения инверсионной симметрии.
Это открытие открывает перед наукой новые горизонты в понимании магнитных свойств материалов и разработке инновационных технологий.
Потенциальное влияние альтермагнетизма на наш мир огромно. Он может оказать существенное воздействие на различные области технологий, включая магнитную память, полупроводники, металлы и сверхпроводники.
Это открытие будет стимулировать дальнейшие исследования и способствовать разработке новых материалов с уникальными магнитными свойствами, что в свою очередь может привести к созданию более эффективных и мощных устройств и технологий в будущем.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.