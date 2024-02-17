Nature: физики открыли новый вид магнетизма — альтермагнетизм

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате исследований, проведенных интернациональной группой ученых на швейцарском ускорителе SLS, было объявлено о значительном открытии новой разновидности магнетизма, получившей название альтермагнетизм. Этот важный научный прорыв, опубликованный в журнале Nature, обещает революционные изменения в области спинтроники и разработки магнитных материалов.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Альтермагнетизм представляет собой новую форму магнетизма, которая характеризуется нетрадиционной магнитной фазой, позволяющей достижение поднятого спинового вырождения Крамерса (LKSD) без общей намагниченности и нарушения инверсионной симметрии.

Это открытие открывает перед наукой новые горизонты в понимании магнитных свойств материалов и разработке инновационных технологий.

Потенциальное влияние альтермагнетизма на наш мир огромно. Он может оказать существенное воздействие на различные области технологий, включая магнитную память, полупроводники, металлы и сверхпроводники.

Это открытие будет стимулировать дальнейшие исследования и способствовать разработке новых материалов с уникальными магнитными свойствами, что в свою очередь может привести к созданию более эффективных и мощных устройств и технологий в будущем.