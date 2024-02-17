Учёные нашли простое и эффективное средство от гипертонии

Итальянские ученые из Университета Пизы пришли к выводу, что извлечение из кожуры и семян граната может оказать положительное воздействие на уровень артериального давления. Их исследование, опубликованное на портале Nutrients, указывает на то, что новый экстракт, полученный из несъедобных частей плода граната, проявляет значительные положительные эффекты на работу сердечно-сосудистой системы.
Известно, что гранаты являются ценным источником питательных веществ и биологически активных соединений. Однако большая часть плода остается неиспользованной из-за недостаточной эффективности процессов переработки. Новый метод извлечения экстракта из этих несъедобных частей, основанный на экологически чистой гидродинамической кавитации, показывает многообещающие результаты в животных экспериментах.
Исследование демонстрирует, что экстракт из несъедобной части граната способен снижать артериальное давление у крыс с острой гипертензией. Кроме того, при длительном применении экстракт существенно сдерживает повышение артериального давления у крыс с гипертензией.
Этот новый метод извлечения экстракта, вместе с его потенциальными сердечно-сосудистыми преимуществами, может увеличить ценность продукции граната и снизить воздействие на окружающую среду. Открытие также может стимулировать разработку новых подходов к лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у людей.
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