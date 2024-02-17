Science: учёные Гарварда создали суперантибиотик против бактерий

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Гарвардского университета представили новый вид антибиотика, который обладает потенциалом для преодоления многих видов инфекций, устойчивых к лекарствам, что является серьезной проблемой в медицине по всему миру.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса, группа ученых сообщила о своем открытии в журнале Science. Их новый антибиотик, известный как CRM, проявил способность уничтожать разнообразные штаммы бактерий, устойчивых к лекарствам, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.

Исследование описывает процесс дизайна, химического синтеза и микробиологической оценки CRM. Этот антибиотик преодолевает различные механизмы устойчивости к противомикробным препаратам, что делает существующие антибиотики неэффективными против некоторых бактерий.

CRM демонстрирует высокую эффективность как в лабораторных исследованиях (in vitro), так и на моделях животных (in vivo) против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, которые обладают множественной лекарственной устойчивостью.

Исследователи отмечают, что CRM обладает высокой аффинностью к рибосомам, что определяет его механизм действия. Они также сообщают о рентгеновских кристаллических структурах CRM в комплексе с бактериальными рибосомами, что подтверждает его способность поддерживать связывание даже в условиях, когда другие антибиотики оказываются неэффективными.

Это открытие имеет огромное значение для преодоления растущей проблемы лекарственной устойчивости бактерий и может способствовать разработке новых методов лечения инфекций, которые могут представлять угрозу для здоровья человека.