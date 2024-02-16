Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт блинов от королевы: необычные блины с особенным вкусом
Искусственные ресницы: возможные варианты наращивания
Диетолог разоблачает: три продукта, которые она отказывается есть, и вам стоит узнать почему
Врачи назвали ТОП-5 продуктов, богатых кальцием для укрепления костей
Тенденции среди дачников: компактные и урожайные кабачки становятся хитом сезона
Что цвет автомобиля говорит о характере его владельца: выводы психологов
Эти яблони не боятся парши
Российские ученые разработали технологию AR для нейрохирургических операций в экстренных условиях
Женщина с самыми большими губами в мире теперь увеличивает скулы до невероятных размеров

Исследование: безудержный эффект парниковых газов может буквально сварить Землю заживо

Наука

По мере увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу, происходит увеличение ее плотности, что затрудняет выход тепла в космос. Этот процесс приводит к повышению глобальной температуры и может усилить выбросы парниковых газов.

Исследование: безудержный эффект парниковых газов может буквально сварить Землю заживо
Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Такой неконтролируемый эффект представляет серьёзную опасность для планет, включая Землю, и исследователи наконец выяснили, как это происходит.

Понимание последствий, которые могут возникнуть из-за неконтролируемых выбросов парниковых газов, крайне важно не только для защиты нашей планеты, но и для изучения атмосфер других планет за пределами нашей солнечной системы.

Согласно новому исследованию астрономов из Женевского университета (UNIGE) и лабораторий CNRS в Париже и Бордо, увеличение водяного пара в атмосфере может стимулировать безудержный парниковый эффект, что может привести к перегреву планет, подобных Земле, до температур, при которых жизнь станет невозможной.

Это предупреждение о том, насколько серьезным может быть будущее изменение климата из-за человеческой деятельности, но оно необходимо для того, чтобы понять, как этому предотвратить. Исследователи отмечают, что при завершении начальных этапов климатических изменений планета полностью меняет свой облачный покров, состав атмосферы и структуру, что затрудняет прекращение безудержного эффекта, если он уже начался.

Беспокойство вызывает то, что такой безудержный парниковый эффект может привести к тому, что планеты, включая Землю, станут похожими на Венеру, захватывая тепло, которое обычно уходит обратно в космос. Это может усилить выбросы парниковых газов. Согласно новым моделям, водяной пар может быть одним из наиболее опасных газов для планет.

Несмотря на то, что существует несколько типов парниковых газов, водяной пар трудно контролировать, и с ростом глобальной температуры в атмосферу может попадать еще больше водяного пара, что приведет к созданию защитного слоя, удерживающего тепло.

На Земле это привело бы к температуре поверхности свыше 1800 градусов по Фаренгейту, что достаточно, чтобы расплавить свинец, превышая температуру на Венере, сестре Земли.

Эта мысль ужасает, однако подобные исследования помогают понять риски, связанные с неконтролируемыми изменениями климата. Хотя есть идеи о том, как можно смягчить изменение климата, включая использование космических технологий, если не удастся остановить безудержный парниковый эффект, то будущее нашей планеты может быть аналогичным судьбе ее сестры, и это будет неблагоприятно для всех.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Последние материалы
Искусственные ресницы: возможные варианты наращивания
Диетолог разоблачает: три продукта, которые она отказывается есть, и вам стоит узнать почему
Исследование: безудержный эффект парниковых газов может буквально сварить Землю заживо
Врачи назвали ТОП-5 продуктов, богатых кальцием для укрепления костей
Тенденции среди дачников: компактные и урожайные кабачки становятся хитом сезона
Что цвет автомобиля говорит о характере его владельца: выводы психологов
Эти яблони не боятся парши
Российские ученые разработали технологию AR для нейрохирургических операций в экстренных условиях
Женщина с самыми большими губами в мире теперь увеличивает скулы до невероятных размеров
Эксперт Муртазин назвал три привычки, которые вредят наушникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников