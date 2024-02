Исследование: безудержный эффект парниковых газов может буквально сварить Землю заживо

По мере увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу, происходит увеличение ее плотности, что затрудняет выход тепла в космос. Этот процесс приводит к повышению глобальной температуры и может усилить выбросы парниковых газов.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0