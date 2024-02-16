Учёные изобрели часы, которые умеют определять биологический возраст человека на основе структуры ДНК.

Новые эпигенетические часы предсказывают биологический возраст с высокой точностью

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Что влияет на процесс старения? Новые "эпигенетические часы", разработанные исследователями, могут помочь нам раскрыть эту тайну. Ученые, результаты исследования которых были опубликованы в журнале Nature Aging, представляют инновационную модель эпигенетических часов — это модель машинного обучения, которая предназначена для предсказания биологического возраста на основе структуры ДНК.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Новая модель способна различать генетические вариации, которые замедляют или ускоряют старение, предсказывать биологический возраст с высокой точностью и оценивать эффективность мер по борьбе со старением.

"Ранее разработанные модели учитывали связь между паттернами метилирования и признаками, связанными со старением, но они не давали ответа на вопрос, какие факторы ускоряют или замедляют процесс старения. Мы создали первую модель, способную различать причинно-следственные связи", — объяснил один из авторов исследования Вадим Гладышев из Женской больницы имени Бригама и Гарвардской медицинской школы. "Наши часы выявляют изменения, которые стимулируют или замедляют старение, что позволяет предсказать биологический возраст и оценить эффективность мер по борьбе со старением".

Ученые уже давно признали влияние метилирования ДНК — изменений в генетической структуре, определяющих активность генов, на процесс старения. Особенно отмечается, что определенные участки ДНК, известные как CpG-сайты, тесно связаны со старением. Хотя образ жизни, такой как курение или диета, влияет на метилирование ДНК, генетическая наследственность также играет важную роль, объясняя, почему люди с схожим образом жизни могут стареть с разной скоростью.

Существующие эпигенетические часы предсказывают биологический возраст, используя закономерности метилирования ДНК. Однако до настоящего времени ни одна из существующих моделей не учитывала различия в метилировании, вызывающие биологическое старение, и те, которые просто коррелируют с процессом старения.

Путем анализа большого объема генетических данных соавтор исследования Кеджун (Альберт) Ин из лаборатории Гладышева использовал метод множественной рандомизации эпигенома (EWMR), чтобы определить причинно-следственную связь между структурой ДНК и признаками старения на 20 509 CpG-сайтах, связанных со восемью характеристиками, представляющими процесс старения.

Эти характеристики включали в себя продолжительность жизни, долголетие (определенное как выживание за пределами 90-го процентиля), продолжительность здоровья (возраст при первом возникновении основного заболевания), уровень физической слабости, самооценку здоровья и другие факторы, связанные со старением.