Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены

Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света. До сих пор ученые спорят о том, как они были возведены в III тысячелетии до нашей эры, особенно учитывая их расположение в сердце песчаной пустыни.

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Издание IFLScience напоминает, что пирамиды были построены из огромных каменных блоков, каждый весил несколько тонн, и укладывались они друг на друга без использования раствора.

Каким образом древним строителям удавалось достичь такой высокой степени точности в отделке? Как они доставляли эти блоки к месту строительства из каменоломен, находившихся на большом расстоянии от места "строительства"? Как они поднимали и укладывали эти громадные блоки как части огромного пазла?

Много вопросов остается без ответа, но ученые пришли к довольно вероятному объяснению одной из главных загадок. Спутниковые снимки помогли обнаружить в районе пирамид давно забытое, засыпанное песком русло древней реки.

Это была не просто какая-то ветвь Нила, а полноводная река, по ширине сравнимая с основным руслом. Ученый Эман Гонейм уделяет этой теории особое внимание. Это русло проходило через город Гиза, обеспечивая орошение множества полей земледельцев.

С течением времени река высохла, и ученые дали ей имя "Ахрамат", что переводится как "Ветвь пирамиды". Кроме того, она служила важным водным путем для транспортировки каменных блоков для строительства фараонских усыпальниц. Ее общая длина достигала 100 км, и, как предполагают ученые, она извивалась вдоль всех 38 пирамид.

Быть может, сами сооружения были расположены так, чтобы ближе соответствовать изгибам реки, либо древние строители корректировали маршрут в соответствии с планами строительства. Это предстоит выяснить в ходе последующих археологических раскопок.