Чайная эволюция: микробы и их влияние на вкусовые качества

CB: корневые микробы могут быть секретом лучшего вкуса чая

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Кажется, что основное влияние на сложный вкус высококачественного чая оказывает его сорт, однако исследование, опубликованное в журнале Current Biology, утверждает, что ключевым фактором для приготовления вкусного напитка является не только сам сорт чая, но и коллекция микроорганизмов, обнаруженных в корнях чайных кустов.

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Авторы исследования продемонстрировали, что изменение этой коллекции микробов может сделать чай еще более качественным.

"Мы обнаружили существенные различия в микробных сообществах корней чайных кустов разного качества, особенно в микроорганизмах, связанных с азотистым метаболизмом, с помощью микробиомики. Выделение и модификация синтетического микробного сообщества из корней чайных кустов высокого качества позволили значительно повысить содержание аминокислот в разных сортах чая, что привело к улучшению его качества", — отмечает Тонгда Сюй из Фуцзяньского университета сельского хозяйства и лесного хозяйства в провинции Фуцзянь, Китай.

Китай располагает значительными генетическими ресурсами для выращивания чайных кустов. Однако, как отмечают исследователи, улучшение качества чая с помощью методов молекулярно-генетической селекции является сложной задачей.

В свете этого существует интерес к поиску альтернативных методов модификации и улучшения качества чая, возможно, с использованием микробных агентов.

Ранее проведенные исследования указывали на то, что микроорганизмы, обитающие в почве корней растений, оказывают влияние на процессы поглощения и использования питательных веществ растениями. Новое исследование нацелено на более глубокое понимание того, как именно корневая микробная флора влияет на качество чая.