Для производства снегоблоков физики построили "пизанскую башню" из снега и засекли, сколько она простоит

Пермские учёные создали установку для строительства домов из снега

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали и испытали установку прессования снегоблоков, сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Фото: Wikimedia Commons by Maurizio Ceol is licensed under CC BY 3.0

Технологии использования снега в качестве стройматериала можно разделить на два метода. Во-первых, из снегоблоков, как это делают народы Крайнего Севера при возведении иглу. Во-вторых, "монолитное" строительство с применением опалубки.

Физики Пермского Политеха взяли за основу первый вариант и усовершенствовали его — создали высокотехнологичную установку прессования снега. Они рассчитали максимальный размер снегоблока, при котором он сохраняет приемлемую прочность.

Для этого был слеплен прямоугольный столб высотой 2,93 метра с наклоном на 10 сантиметров. Наклон измерялся ежедневно. "Пизанская башня" простояла 40 дней, накренившись на 1,5 метра, а потом рухнула из-за оттепели.

"Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 метров. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Оптимальное время нагрева и прессования горизонтальных блоков — не более 40 минут, время прессования вертикальных блоков — 20 минут", — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Олег Зверев.

Затем налепили меленькие блоки с датчиками внутри и проверили их прочность на сжатие — она составила в среднем 7,4 мегапаскаля.

"Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона. Однако при оттепелях она снижается практически до нуля", — отметил Зверев.

В холодной России у разработки Пермского политеха большие перспективы. Площадь арктических территорий России составляет 28%. Везти туда стройматериалы далеко, а снег дармовой. Сооружения из него (например, гараж на зиму) там могут простоять до 10 месяцев, а потом растают, не загрязняя окружающей среды.

В других регионах РФ технология пригодится для создания скульптур, декоративных конструкций и арт-объектов из снега для развития туризма.