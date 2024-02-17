Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету

Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В недра под Западной Сибирью можно закачать миллионы тонн углекислого газа, показали совместные исследования Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Новосибирского государственного университета. О них сообщила пресс-служба ИНГГ.

Фото: ИНГГ СО РАН is licensed under Public domain

По мнению специалистов лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири института, глубокие подземные водоносные горизонты и выработанные залежи нефти и газа, а потенциально — угольные, соленосные пласты и базальты, могут стать отличным резервуаром для CO 2 .

Учёные исследовали почти иссякшее Верх-Тарское месторождение на предмет такого его вторичного использования — установили минералогический состав, примеси в подземных водах, измерили температуру и давление в пластах. Там уже есть вся необходимая инфраструктура для закачки углекислоты в недра.

Всего на территории Новосибирской области около 100 перспективных "ловушек" парниковых газов, каждая из которых способна вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн CO 2 . А общий объём может достигать около миллиарда тонн углекислоты — в пересчёте на проданные углеродные единицы это принесёт свыше 700 миллиардов рублей бюджету.

Кроме того, закачка газа в выработанные месторождения может их реанимировать, чтобы выжать из них остаточные запасы нефти.

Теперь учёные ИНГГ хотят выяснить возможности меловых пластов для хранения в них CO 2 .