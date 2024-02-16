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Размером с курицу: в Британии обнаружили новый вид динозавров

Британские ученые обнаружили новый вид мелких растительноядных динозавров

1:27
Наука

Ученые и палеонтологи из Университетов Бата и Портсмута обнаружили новый вид динозавра, Vectidromeus insularis, на острове Уайт в Великобритании. Этот мелкий растительноядный динозавр, размером с курицу, является вторым представителем рода гипсилофодонов и свидетельствует об их эндемичности в Европе.

Британские ученые обнаружили новый вид мелких растительноядных динозавров
Фото: Openverse by Stegotyranno is licensed under CC BY-SA 4.0

Гипсилофодоны, как и новый вид, были маленькими и быстрыми динозаврами, достигавшими длины 1-2 метра, и жили около 125 миллионов лет назад в раннемеловой период. Они отличались птицеподобными конечностями и питались растительностью, соседствуя с другими динозаврами, такими как тираннозавры и игуанодоны.

Ранее считалось, что род гипсилофодонов представлен только одним видом, Hypsilophodon foxii, но новые находки опровергли это, выявив другой вид, Vectidromeus insularis, отличающийся многими деталями тазовых костей, сообщает Science Direct.

Исследователи считают, что Vectidromeus insularis, возможно, жил на несколько миллионов лет раньше родственника и мог вырасти в более крупное животное. Это открытие расширяет наше понимание разнообразия динозавров и их распространения после распада Пангеи.

Открытие нового вида динозавра подчеркивает важность исследований на острове Уайт и роль местных любителей-коллекционеров в обнаружении значимых находок, включая уже седьмой новый вид динозавров, открытый на острове за последние четыре года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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