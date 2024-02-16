Стали известны причины, по которым россияне боятся искусственный интеллект

Pro-Vision Communications: в Москве чаще других регионов обсуждают опасность ИИ

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате исследования, проведенного агентством Pro-Vision Communications, было обнаружено увеличение нейрофобии среди населения России, связанной с активным распространением искусственного интеллекта.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Интересно, что пол не оказал существенного влияния на подверженность этому страху: как мужчины, так и женщины проявляют одинаковую тревожность.

Особенно выделяется тот факт, что люди без постоянного партнера чаще всего выражают опасения по поводу искусственного интеллекта, в частности, беспокоятся о возможной потере рабочих мест (69%). В то время как семейные люди испытывают меньший страх перед влиянием нейросетей (31%).

Интерес к обсуждению искусственного интеллекта существует в разных регионах России. Москва оказалась лидером в обсуждении нейросетей, вероятно, из-за большого числа представителей творческих профессий и технических специалистов, опасающихся конкуренции со стороны ИИ. Карелия и Вологодская область также выделяются в этом контексте. В отличие от них, на Северном Кавказе и Урале тема опасного искусственного интеллекта вызывает меньше интереса, или же люди там не выражают своих страхов публично, сообщает "Вокруг Света".

Основные причины боязни перед нейросетями включают потенциальную потерю рабочих мест (58%), опасения относительно восстания искусственного интеллекта против человечества (3%) и страх перед возможностью неконтролируемого выдачи ИИ и нейросетями некорректных и даже опасных данных (2,3%).