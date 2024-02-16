Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путину доложили о смерти Навального
Международные соревнования по фрирайду прошли на "Роза Хутор"
Украина и Германия заключили соглашение о "гарантиях безопасности"
Зрители остались крайне недовольны премьерой "Мадам Паутина"
Собчак прокомментировала новость о смерти Навального*
Четыре правила, как сушить волосы так, чтобы объём сохранился на неделю
Разработчики выпустили долгожданный патч для Helldivers 2 и исправили баги с исчезновением наград
The Hill: на Западе должны признать невозможность победы Украины над Россией
Садальский призвал Марка Варшавера не ходить на работу больным
Уши как паруса: биологи обнаружили в Бразилии давно забытую летучую мышь

Бразильские биологи обнаружили представителя ранее забытого вида летучих мышей

1:47
Наука

Биологи из Фонда Освальда Круза в Рио-де-Жанейро во время полевого исследования на юге Бразилии обнаружили редкую летучую мышь, которая была замечена лишь раз в 1916 году и с тех пор не встречалась.

Бразильские биологи обнаружили представителя ранее забытого вида летучих мышей
Фото: Openverse by Joshua Tree National Park is licensed under Public Domain Mark 1.0

Этот уникальный экземпляр был пойман в заповеднике дикой природы Кампос-де-Пальмас в штате Парана, на территории, которая преимущественно состоит из бразильских лугов с участками влажного хвойного леса.

Эта летучая мышь привлекла внимание исследователей своими необычными чертами, включая огромные уши, сходные с парусами. Специалисты определили, что это самец рода Histiotus, семейства гладконосых. Однако он отличается от известных сородичей не только размерами, но и окрасом, а также формой ушей.

Сравнение найденного экземпляра с образцами из музейных коллекций позволило ученым установить, что это Histiotus Alienus, или Странная большеухая бурая летучая мышь. Это обнаружение представляет особый интерес, поскольку этот вид был практически забыт исследователями за последние десятилетия, сообщает New Scientist.

Интересно отметить, что первый экземпляр был найден в совершенно другой среде — в густом Атлантическом лесу Бразилии, в 280 километрах к востоку от места обнаружения этого родственника. Оба эти региона подвергаются деятельности человека, что создает серьезные угрозы для животных из-за потери естественных ареалов обитания.

Открытие этой летучей мыши подчеркивает ограниченные знания ученых о биологическом разнообразии Бразилии. По словам команды исследователей, бразильские музейные коллекции могут содержать дополнительные экземпляры H. Alienus, которые ранее могли быть неправильно опознаны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Четыре правила, как сушить волосы так, чтобы объём сохранился на неделю
Разработчики выпустили долгожданный патч для Helldivers 2 и исправили баги с исчезновением наград
The Hill: на Западе должны признать невозможность победы Украины над Россией
Бразильские биологи обнаружили представителя ранее забытого вида летучих мышей
ФСИН: Навальный* умер в колонии
Садальский призвал Марка Варшавера не ходить на работу больным
МИД Франции: победа России неприемлема для нашего общества
Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили о желании сложить оружие
Как сберечь автомобильные шины: советы автоэкспертов
Инструктор ЛФК Тарасов рассказал, как правильно приседать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников