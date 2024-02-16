Уши как паруса: биологи обнаружили в Бразилии давно забытую летучую мышь

Бразильские биологи обнаружили представителя ранее забытого вида летучих мышей

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи из Фонда Освальда Круза в Рио-де-Жанейро во время полевого исследования на юге Бразилии обнаружили редкую летучую мышь, которая была замечена лишь раз в 1916 году и с тех пор не встречалась.

Фото: Openverse by Joshua Tree National Park is licensed under Public Domain Mark 1.0

Этот уникальный экземпляр был пойман в заповеднике дикой природы Кампос-де-Пальмас в штате Парана, на территории, которая преимущественно состоит из бразильских лугов с участками влажного хвойного леса.

Эта летучая мышь привлекла внимание исследователей своими необычными чертами, включая огромные уши, сходные с парусами. Специалисты определили, что это самец рода Histiotus, семейства гладконосых. Однако он отличается от известных сородичей не только размерами, но и окрасом, а также формой ушей.

Сравнение найденного экземпляра с образцами из музейных коллекций позволило ученым установить, что это Histiotus Alienus, или Странная большеухая бурая летучая мышь. Это обнаружение представляет особый интерес, поскольку этот вид был практически забыт исследователями за последние десятилетия, сообщает New Scientist.

Интересно отметить, что первый экземпляр был найден в совершенно другой среде — в густом Атлантическом лесу Бразилии, в 280 километрах к востоку от места обнаружения этого родственника. Оба эти региона подвергаются деятельности человека, что создает серьезные угрозы для животных из-за потери естественных ареалов обитания.

Открытие этой летучей мыши подчеркивает ограниченные знания ученых о биологическом разнообразии Бразилии. По словам команды исследователей, бразильские музейные коллекции могут содержать дополнительные экземпляры H. Alienus, которые ранее могли быть неправильно опознаны.