Спрятали боевые "трофеи": находка археологов в Израиле пролила свет на восстания Бар-Кохбы

Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследований в пещере в Иудейской пустыне был обнаружен тайник, содержащий четыре римских меча и древковое оружие, которые оказались удивительно хорошо сохранившимися после примерно 1900 лет.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые предполагают, что эти артефакты были спрятаны иудейскими повстанцами после их захвата у римских солдат, вероятно, в качестве трофеев.

Дополнительные исследования включали использование мультиспектральной фотографии и изучение древнееврейских надписей на сталактите, которые помогли расшифровать части текста, невидимые невооруженным глазом. Обнаружено, что пещера ранее использовалась в период Первого Храма, что добавляет культурную и историческую значимость находки, сообщает "Вокруг Света".

Оружие было обнаружено на верхнем уровне пещеры, где также был найден римский пилум и куски обработанного дерева, являющиеся частями ножен мечей. Мечи были извлечены из расщелины в скале и переданы в лаборатории для консервации.

Этот артефакт представляет собой уникальный исторический материал, который может пролить свет на события, происходившие в регионе во времена восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах нашей эры.