Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Прокуратура просит увеличить срок для Дарьи Треповой*
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
Сибирь, НЛО, школьники. В прокат вышел российский фильм "Гостья из космоса"
Спрятали боевые "трофеи": находка археологов в Израиле пролила свет на восстания Бар-Кохбы

Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы

1:12
Наука

В ходе исследований в пещере в Иудейской пустыне был обнаружен тайник, содержащий четыре римских меча и древковое оружие, которые оказались удивительно хорошо сохранившимися после примерно 1900 лет.

Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые предполагают, что эти артефакты были спрятаны иудейскими повстанцами после их захвата у римских солдат, вероятно, в качестве трофеев.

Дополнительные исследования включали использование мультиспектральной фотографии и изучение древнееврейских надписей на сталактите, которые помогли расшифровать части текста, невидимые невооруженным глазом. Обнаружено, что пещера ранее использовалась в период Первого Храма, что добавляет культурную и историческую значимость находки, сообщает "Вокруг Света".

Оружие было обнаружено на верхнем уровне пещеры, где также был найден римский пилум и куски обработанного дерева, являющиеся частями ножен мечей. Мечи были извлечены из расщелины в скале и переданы в лаборатории для консервации.

Этот артефакт представляет собой уникальный исторический материал, который может пролить свет на события, происходившие в регионе во времена восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах нашей эры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля для PS5. Пользователи ПК в пролёте
Штурмовая бригада ВС Украины назвала новым домом коксохимический завод в Авдеевке
Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
Вокруг Света: археологи обнаружили в Израиле мечи римлян, которые у них забрали иудейские повстанцы
Норвежская "ракета" Тура Бергер призналась, что ей не нравилось повышенное внимание во время профессиональной карьеры
Военный аналитик Игорь Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие
Прищипываем петунию для пышного цветения
Кардиологи назвали три продукта, которые могут привести к скорой смерти
Сибирь, НЛО, школьники. В прокат вышел российский фильм "Гостья из космоса"
Кремы для глаз с SPF защитой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников