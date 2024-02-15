Болезнь набирает обороты: ученые обнародовали ужасающую тенденцию роста заболеваний раком

Ученые обнаружили, что за последние 29 лет число заболеваний раком увеличилось на 79%

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в "Британском медицинском журнале", представляет первый глобальный анализ заболеваемости раком среди людей моложе 50 лет за последние три десятилетия.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Ученые анализировали данные по 29 видам рака в 204 странах и регионах с 1990 по 2019 год.

Результаты исследования показали, что количество новых случаев рака среди этой возрастной группы возросло на 79% за исследуемый период. В 2019 году было зарегистрировано 1,82 миллиона новых диагнозов рака у лиц моложе 50 лет. Особенно высокая заболеваемость отмечена у рака молочной железы, где каждый четвертый пациент умирает от этого заболевания.

Наиболее смертоносными видами рака после рака молочной железы оказались рак трахеи, легких и рак желудка/кишечника. Особенно резкий рост смертности отмечен у рака почек и яичников, сообщает "Вокруг Света".

Анализ также показал, что заболеваемость раком дыхательных путей и раком простаты росла быстрее всего среди всех типов рака, в то время как заболеваемость раком печени снижалась примерно на 2,88% ежегодно.

В общей сложности, в 2019 году от рака умерло более миллиона людей в возрасте до 50 лет, что на 28% больше, чем в 1990 году.

Исследователи отмечают, что хотя причины этой тенденции остаются неясными, образ жизни и профессиональные факторы вероятно оказывают влияние на увеличение заболеваемости раком среди молодых людей.