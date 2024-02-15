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Болезнь набирает обороты: ученые обнародовали ужасающую тенденцию роста заболеваний раком

Ученые обнаружили, что за последние 29 лет число заболеваний раком увеличилось на 79%

1:42
Наука

Исследование, опубликованное в "Британском медицинском журнале", представляет первый глобальный анализ заболеваемости раком среди людей моложе 50 лет за последние три десятилетия.

Ученые обнаружили, что за последние 29 лет число заболеваний раком увеличилось на 79%
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Ученые анализировали данные по 29 видам рака в 204 странах и регионах с 1990 по 2019 год.

Результаты исследования показали, что количество новых случаев рака среди этой возрастной группы возросло на 79% за исследуемый период. В 2019 году было зарегистрировано 1,82 миллиона новых диагнозов рака у лиц моложе 50 лет. Особенно высокая заболеваемость отмечена у рака молочной железы, где каждый четвертый пациент умирает от этого заболевания.

Наиболее смертоносными видами рака после рака молочной железы оказались рак трахеи, легких и рак желудка/кишечника. Особенно резкий рост смертности отмечен у рака почек и яичников, сообщает "Вокруг Света".

Анализ также показал, что заболеваемость раком дыхательных путей и раком простаты росла быстрее всего среди всех типов рака, в то время как заболеваемость раком печени снижалась примерно на 2,88% ежегодно.

В общей сложности, в 2019 году от рака умерло более миллиона людей в возрасте до 50 лет, что на 28% больше, чем в 1990 году.

Исследователи отмечают, что хотя причины этой тенденции остаются неясными, образ жизни и профессиональные факторы вероятно оказывают влияние на увеличение заболеваемости раком среди молодых людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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