Под угрозой 95% мировых коммуникаций: из-за этого события подводные течения ускорились до 122 километров в час

Science: извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай ускорило подводное течение до 122 км/ч

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В январе 2022 года подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга произвел взрывное извержение, считающееся наиболее мощным вулканическим событием XXI века.

Фото: Openverse by Japan Meteorological Agency (satellite), Digital Typhoon is licensed under CC BY 4.0

Это извержение сопровождалось формированием вулканического столба, который возвысился на высоту 58 километров в стратосферу, а также вызвало мега-цунами, распространившиеся по всему Тихому океану.

Недавние исследования, проведенные учеными из Бристольского и Халлского университетов, опубликованные в журнале Science, выявили, что это извержение также породило самые быстрые подводные течения, когда-либо зарегистрированные в истории. Эти потоки воды, достигавшие скорости от 100 до 122 километров в час, принесли с собой куски лавы и скальных пород, которые повредили подводные телекоммуникационные кабели, соединяющие архипелаг Тонга с остальным миром.

Это событие подчеркнуло уязвимость подводных кабелей перед действием подводных вулканов, учитывая, что до 95% мировых коммуникаций осуществляются по морским кабелям, а примерно 75% вулканов находятся под водой.