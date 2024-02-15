Посмотрите в глаза собеседнику: назван необычный способ проверить слух человека

Канадские ученые назвали замедление движения глаз признаком ухудшения слуха

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Университета Торонто и Исследовательского института Ротмана в Канаде провела исследование, направленное на улучшение методов диагностики проблем со слухом.

Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

Они обнаружили, что стандартные методы проверки слуха могут быть недостаточно эффективными в определении времени начала нарушений слуха у индивидуумов. Вместо этого, ученые обратили внимание на изменения в движениях глаз во время прослушивания речи, которые могут свидетельствовать о проблемах со слухом.

Эксперименты, проведенные с помощью добровольцев, показали, что интенсивность движений глаз коррелирует с пониманием речи: когда условия прослушивания становятся сложнее, движения глаз становятся менее активными, а при более понятной речи они увеличиваются, сообщает Neuroscience.

Хотя "прослушивание с усилием" не всегда является прямым признаком потери слуха, оно может являться ранним индикатором проблем со слухом.

Дальнейшие исследования, планируемые учеными, будут направлены на изучение данного явления среди пожилых людей и людей, использующих слуховые аппараты, с целью более полного понимания его значения и потенциальных клинических применений.