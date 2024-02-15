Не речью едины: названа еще одна особенность, отличающая человека от обезьяны

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Ученые из Швеции назвали способность запоминать последовательности отличием человека от обезьяны

1:16
Наука

Исследование, проведенное учеными из Центра по изучению культурной эволюции при Стокгольмском университете, сосредоточилось на уникальной способности человека точно запоминать и распознавать последовательность событий.

Ученые из Швеции назвали способность запоминать последовательности отличием человека от обезьяны
Фото: openverse by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

Данная черта человеческого интеллекта оказалась отличной от способностей ближайших родственников человека, бонобо. Это вывод подкреплен экспериментом, в котором участникам предлагалось запоминать последовательности символов на экране монитора.

В эксперименте бонобо не смогли запомнить порядок символов даже после множества попыток, превышающих две тысячи повторений. Они не только забывали последовательности через 5-10 секунд после их появления на экране, но и не могли отличить одну последовательность от другой, несмотря на многократное повторение. В отличие от них, люди справились с заданием практически мгновенно, что подчеркивает уникальность человеческой способности к точному запоминанию и распознаванию последовательности событий, сообщает PLOS ONE.

Эти результаты вызывают вопросы о природе и происхождении человеческого интеллекта. Они подчеркивают различия между интеллектуальными способностями человека и других животных. Такие исследования позволяют лучше понять эволюцию человека и его уникальные когнитивные способности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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