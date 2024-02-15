Уровень тревожности снизится на 75%: в Британии разработали инновационное устройство

Аспирант из Великобритании Алекс Фарралл разработал инновационное устройство для борьбы со стрессом, уделяя особое внимание роли дыхания в этом процессе.
Его изобретение для поддержки благополучия представляет собой тканевый мяч, который помогает людям осознать и контролировать свое дыхание во время стрессовых ситуаций. Мяч создает физическое ощущение дыхания в руках пользователя, позволяя им чувствовать и наблюдать поток воздуха при его расширении и сжатии.
Эксперименты показали, что использование этого устройства в сочетании с музыкой для медитации снижает уровень тревожности у пользователей на 75%, в то время как простое прослушивание музыки приводит к менее продуктивному снижению тревожности на 31%. Те, кто пользовался мячом вместе со звуковым сопровождением, также продемонстрировали более высокую вариабельность сердечного ритма, что свидетельствует о лучшей стрессоустойчивости и эмоциональной регуляции по сравнению с теми, кто ограничился только аудиопомощником, сообщает Science.
В настоящее время устройство функционирует на основе тактильной обратной связи с использованием датчиков, которые прикреплены к телу пользователя и передают данные о характере дыхания на мяч через компьютер. Однако в планах у разработчика внедрение технологии Bluetooth для беспроводной связи, что повысит удобство использования устройства.
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