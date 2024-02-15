Это существо способно видеть кожей: открытие американских ученых поможет в развитии технологий

Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Морские биологи из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне совершили удивительное открытие, исследуя рыбу длинноперый губан.

Фото: Openverse by Bettyanne Taylor is licensed under CC BY 3.0

Они выяснили, что эти рыбы способны не только изменять цвет своей кожи, подобно хамелеонам, но и видеть кожей благодаря наличию светочувствительных клеток опсинов. Этот механизм, обнаруженный исследователями, представляет собой своего рода дополнительное "зрение", позволяющее губанам наблюдать за собой со стороны и подстраивать свой цвет под окружающую среду.

Опсины, светочувствительные белки, находятся в специальных клетках, расположенных прямо под слоем клеток, отвечающих за смену цвета кожи. Таким образом, губаны могут буквально "фотографировать" свою кожу изнутри и реагировать на изменения в окружающей среде, сообщает Nature Communications.

Это открытие имеет потенциальное применение в различных областях, включая робототехнику и разработку методов сенсорной обратной связи. Понимание механизмов кожного зрения у губанов может помочь разработать новые методы управления для роботов, беспилотных автомобилей и других устройств, позволяя им полагаться на необычные источники информации вместо стандартных камер и сенсоров.