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Именно эта температура в комнате позволит пожилым людям хорошо спать ночью

Британские ученые обнаружили, что пожилые люди более уязвимы к недостатку сна

1:30
Наука

Исследование, проведенное учеными из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы, выявило, что пожилые люди более уязвимы к недостатку сна, чем молодые, и что температура в их спальнях играет существенную роль в качестве и эффективности их сна.

Британские ученые обнаружили, что пожилые люди более уязвимы к недостатку сна
Фото: Openverse by adamdachis is licensed under CC BY 2.0

Исследование включало наблюдение за 50 пожилыми участниками в течение более 11 тысяч ночей, где собирались данные о продолжительности и качестве их сна, а также информация о температуре в их спальнях с помощью специальных датчиков.

Результаты показали, что наиболее эффективный и спокойный сон у пожилых людей наблюдается при температуре окружающей среды в диапазоне от 20 °C до 25 °C. Повышение температуры до 30 °C приводило к клинически значимому снижению эффективности сна на 5-10%. Ученые отметили, что различия между участниками позволяют рассматривать оптимальный диапазон температур с некоторым запасом в 5 °C, сообщает Science of the Total Environment.

Эти результаты указывают на важность регулирования температуры в спальне для улучшения качества сна у пожилых людей. С учетом того, что изменение климата может привести к более высоким температурам даже в городах, таких как Москва, где наблюдаются "тропические ночи" с температурой не ниже 20 °C, эти результаты становятся особенно актуальными для обеспечения здоровья миллионов людей, особенно пожилых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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