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Биологи придумали инновационный метод борьбы с раком: зловредные клетки станут мышечными

PNAS: биологам из США и Италии удалось превратить раковые клетки в мышечные

1:15
Наука

В результате исследования молекулярные биологи из США и Италии смогли добиться значительного прогресса в области лечения рака, обратив рабдомиосаркому, одну из самых агрессивных форм детского рака, в здоровые мышечные клетки. 

PNAS: биологам из США и Италии удалось превратить раковые клетки в мышечные
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Ученые обнаружили, что блокировка белка под названием "Ядерный фактор транскрипции Y" (NF-Y) играет ключевую роль в этом процессе. Путем генетического скрининга и дальнейшего экспериментирования они выяснили, что блокировка синтеза этого белка в раковых клетках рабдомиосаркомы способствует их превращению в здоровые мышечные клетки.

Этот метод не только приводит к превращению раковых клеток в нормальные мышечные клетки, но и приводит к потере характерных признаков опухолей, таких как неограниченное размножение. Раковые клетки, подвергнутые этой процедуре, начинают сосредотачивать свои усилия на мышечных сокращениях за счет потери энергии, необходимой для поддержания ракового состояния, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Данный прорыв является ключевым шагом в разработке инновационной терапии рабдомиосаркомы и предлагает перспективные возможности для применения аналогичных подходов к другим формам рака.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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