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Стала известна реальная причина смерти жителей Помпей после извержения Везувия

PLOS One: жители Помпей умерли не от разрушений, а от удушья ядовитыми газами

1:16
Наука

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, представляет новое понимание причин смерти жителей Помпей в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

PLOS One: жители Помпей умерли не от разрушений, а от удушья ядовитыми газами
Фото: Openverse by photographerglen is licensed under CC BY 2.0

В течение многих лет считалось, что основной причиной гибели людей были пирокластические потоки — раскаленная лава с обломками породы, которая пронеслась по улицам города, уничтожая все на своем пути и приводя к смерти многих жителей.

Однако новое исследование, проведенное командой археологов, химиков и экологов, приводит к другому выводу. Ученые проанализировали гипсовые слепки, сделанные еще в XIX веке на основе останков людей, погребенных под слоем вулканического пепла. Рентгеновские флуоресцентные снимки костей, сохранившихся внутри этих слепков, выявили наличие ядовитых газов, которые оказались основной причиной смерти жителей Помпей. Это означает, что люди умерли от удушья, вызванного вдыханием ядовитых газов, а не от травм, вызванных обрушением зданий или ожогов.

Также стоит отметить, что похожим образом умер древнеримский писатель и ученый Плиний Старший, наблюдая за извержением вулкана Везувий в Стабиях либо из научного интереса, либо при попытке помочь другим людям спастись.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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