Революция в медицине: ИИ GigaChat прошел экзамен на врача на уровне выпускника медицинского вуза

Нейросетевая модель "Сбера" GigaChat успешно сдала экзамен по направлению подготовки "Лечебное дело", эквивалентный экзамену для выпускников медицинских вузов. Модель ответила на вопросы билета и набрала 82%, пройдя порог прохождения в 70%. Об этом сообщает Известия.
Экзамен принимала комиссия из профессоров Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. Хотя результаты впечатляют, эксперты утверждают, что пока ИИ не способен полностью заменить медиков. Однако в будущем модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечивая новые условия для заботы о здоровье.
Проект по обучению модели медицинским знаниям продолжается, и совместно с "Сбером" планируется создание прикладных решений для медицинских учреждений на базе GigaChat.
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