Революция в медицине: ИИ GigaChat прошел экзамен на врача на уровне выпускника медицинского вуза

Искусственный интеллект GigaChat успешно сдал экзамен на врача

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейросетевая модель "Сбера" GigaChat успешно сдала экзамен по направлению подготовки "Лечебное дело", эквивалентный экзамену для выпускников медицинских вузов. Модель ответила на вопросы билета и набрала 82%, пройдя порог прохождения в 70%. Об этом сообщает Известия.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Экзамен принимала комиссия из профессоров Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. Хотя результаты впечатляют, эксперты утверждают, что пока ИИ не способен полностью заменить медиков. Однако в будущем модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечивая новые условия для заботы о здоровье.

Проект по обучению модели медицинским знаниям продолжается, и совместно с "Сбером" планируется создание прикладных решений для медицинских учреждений на базе GigaChat.