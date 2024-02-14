Смогли бы вы колонизировать Марс? Учёные назвали характеристики подходящего для этой миссии человека

Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое учёными из Университета Джорджа Мэйсона, представляет значимые выводы относительно создания и поддержания жизнеспособности автономного поселения на Марсе.

Фото: Openverse by europeanspaceagency is licensed under CC BY-SA 2.0

В результате компьютерного моделирования, учитывающего психологические особенности участников, было установлено, что для успешного функционирования такой колонии достаточно всего 22 человек.

Исследователи разработали компьютерную модель, которая учитывает различные аспекты выживания колонии в разнообразных условиях, с которыми они могут столкнуться на Марсе. Эта модель включала в себя не только технические и инженерные аспекты, но и психологические, такие как взаимодействие между участниками колонии с разными типами личности.

Исследователи выделили четыре базовых психологических типа личности: невротический, реактивный, коммуникабельный и готовый к компромиссам. Проведенные симуляции показали, что наибольшие шансы на успешное выживание в условиях Марса имеют люди, готовые идти на компромиссы, проявлять дружелюбие и избегать конфликтов. Наоборот, у людей с невротическим типом личности наблюдались наименьшие шансы на выживание из-за их пессимистичного взгляда на мир и тенденции к тревожности, сообщает arXiv.

Эти результаты представляют важные практические выводы для будущих миссий на Марс и других долгосрочных космических экспедиций, где важным аспектом является не только техническая подготовка, но и психологическая адаптация участников к жизни и работе в изолированных и стрессовых условиях.