Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пользователи интернета спорят о правомерности проникновения в жилище, где около недели была заперта собака. Соседи вызвали спасателей
Стало известно, владельцы каких автомобилей являются самыми внимательными
Почему поездка в Турцию в августе не рекомендуется
NYPost: В США ЦРУ шпионило за сторонниками Трампа ради "антироссийского скандала"
Хирург Ващук рассказал, почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Смогли бы вы колонизировать Марс? Учёные назвали характеристики подходящего для этой миссии человека

Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности

1:34
Наука

Исследование, проведённое учёными из Университета Джорджа Мэйсона, представляет значимые выводы относительно создания и поддержания жизнеспособности автономного поселения на Марсе.

Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
Фото: Openverse by europeanspaceagency is licensed under CC BY-SA 2.0

В результате компьютерного моделирования, учитывающего психологические особенности участников, было установлено, что для успешного функционирования такой колонии достаточно всего 22 человек.

Исследователи разработали компьютерную модель, которая учитывает различные аспекты выживания колонии в разнообразных условиях, с которыми они могут столкнуться на Марсе. Эта модель включала в себя не только технические и инженерные аспекты, но и психологические, такие как взаимодействие между участниками колонии с разными типами личности.

Исследователи выделили четыре базовых психологических типа личности: невротический, реактивный, коммуникабельный и готовый к компромиссам. Проведенные симуляции показали, что наибольшие шансы на успешное выживание в условиях Марса имеют люди, готовые идти на компромиссы, проявлять дружелюбие и избегать конфликтов. Наоборот, у людей с невротическим типом личности наблюдались наименьшие шансы на выживание из-за их пессимистичного взгляда на мир и тенденции к тревожности, сообщает arXiv.

Эти результаты представляют важные практические выводы для будущих миссий на Марс и других долгосрочных космических экспедиций, где важным аспектом является не только техническая подготовка, но и психологическая адаптация участников к жизни и работе в изолированных и стрессовых условиях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников