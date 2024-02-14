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Стала известна причина, по которой женщины в России пострадали от COVID-19 сильнее мужчин

Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин

1:44
Наука

Исследование, проведённое учёными МГУ, освещает влияние пандемии коронавируса на демографию России.

Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В ходе исследования было обнаружено, что женщины в России страдают от вируса в большей степени, чем мужчины. Их ожидаемая продолжительность жизни значительно сократилась по сравнению с мужчинами во время пандемии, что представляет собой уникальный паттерн, наблюдаемый только в российском контексте.

Одним из ключевых факторов, объясняющих эту динамику, является гендерное трудовое неравенство в России. Ученые отмечают, что женщины в России обычно меньше зарабатывают и имеют ограниченные возможности для карьерного роста, что может влиять на их доступ к медицинским услугам и реакцию на пандемию, сообщает журнал "Государственное управление".

Более того, женщины составляют значительную часть медицинского персонала. Так, исследователи выяснили, что в регионах с большим количеством врачей среди женщин продолжительность жизни сокращается сильнее в период пандемии.

На основе полученных результатов учёные сделали несколько выводов. Во-первых, необходимо сократить гендерное трудовое неравенство в России, чтобы уменьшить уязвимость женщин к пандемиям и другим кризисам. Во-вторых, предлагается разбавить концентрацию женщин в медицинской сфере мужскими специалистами, чтобы снизить их риск заражения и перегрузку в периоды кризисов. И, в-третьих, необходимо принимать меры для защиты медицинского персонала от возможных пандемий в будущем.

Исследование также отмечает компенсационный эффект у мужчин в период пандемии: чем выше была ожидаемая продолжительность жизни до пандемии, тем сильнее она сокращалась в период кризиса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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