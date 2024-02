Рюмку для храбрости: ученые доказали, что алкоголь вселяет уверенность в мужчин

Американские ученые доказали, что алкоголь делает людей более смелыми

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского исследовательского центра профилактики, проанализировало явление "пивных очков".

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Этот термин описывает эффект, при котором потребление алкоголя приводит к увеличению оценки привлекательности окружающих и стимулирует более активное социальное взаимодействие.

Для изучения этого явления был проведен эксперимент с участием 36 мужчин. Их разделили на две группы: одной дали выпить водку с клюквенным соком, второй — только сок. Доза алкоголя была минимальной, чтобы не нарушать законы о нетрезвом вождении в США.

После того как алкоголь начал действовать, участникам показали фотографии незнакомых людей и попросили выбрать самых привлекательных. Затем их спросили о готовности начать разговор с самым привлекательным из выбранных. Результаты показали, что опьяневшие мужчины выказывали гораздо большую готовность к общению, чем трезвые (в 1,71 раза), сообщает Journal of studies an alcohol and drugs.

Это явление объясняется концепцией "жидкой смелости". Алкоголь делает людей менее робкими и более решительными в социальном взаимодействии, что стимулирует большую активность и общительность.

Исследование подчеркивает психологические эффекты алкоголя на социальное поведение и понимание того, как алкоголь может влиять на оценку привлекательности и социальные предпочтения в ситуациях общения.