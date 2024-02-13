Рюмку для храбрости: ученые доказали, что алкоголь вселяет уверенность в мужчин

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского исследовательского центра профилактики, проанализировало явление "пивных очков".
Этот термин описывает эффект, при котором потребление алкоголя приводит к увеличению оценки привлекательности окружающих и стимулирует более активное социальное взаимодействие.
Для изучения этого явления был проведен эксперимент с участием 36 мужчин. Их разделили на две группы: одной дали выпить водку с клюквенным соком, второй — только сок. Доза алкоголя была минимальной, чтобы не нарушать законы о нетрезвом вождении в США.
После того как алкоголь начал действовать, участникам показали фотографии незнакомых людей и попросили выбрать самых привлекательных. Затем их спросили о готовности начать разговор с самым привлекательным из выбранных. Результаты показали, что опьяневшие мужчины выказывали гораздо большую готовность к общению, чем трезвые (в 1,71 раза), сообщает Journal of studies an alcohol and drugs.
Это явление объясняется концепцией "жидкой смелости". Алкоголь делает людей менее робкими и более решительными в социальном взаимодействии, что стимулирует большую активность и общительность.
Исследование подчеркивает психологические эффекты алкоголя на социальное поведение и понимание того, как алкоголь может влиять на оценку привлекательности и социальные предпочтения в ситуациях общения.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.