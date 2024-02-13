Не только кость: стало известно о неочевидной функции черепа

Немецкие и британские ученые обнаружили иммунную связь между черепом и мозгом

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейроиммунологи из Германии и Великобритании провели исследование, которое выявило новые аспекты взаимодействия между черепом и мозгом, имеющие важное значение для понимания и лечения воспалительных процессов в мозге.

Фото: Openverse by Walt Stoneburner is licensed under CC BY 2.0

Они обнаружили, что существует связь между костным мозгом черепа и мозговыми оболочками, через которую происходит перемещение иммунных клеток, способствующих воспалению.

Эксперименты, включающие очистку тканей и трехмерную визуализацию, позволили ученым наблюдать близкое расположение клеточной архитектуры черепа и мозговых оболочек. Это открытие привело к выводу о более сложной природе связи между черепом и мозгом, чем предполагалось ранее, сообщает Cell.

Исследователи также изучили иммунные клетки различных частей черепа и обнаружили, что они имеют уникальные молекулярные профили, что указывает на разнообразие иммунной реакции в разных областях черепа.

Дополнительно, исследование выявило изменения в черепе у пациентов с болезнью Альцгеймера и инсультом, что может быть ключом к разработке более эффективных методов мониторинга и раннего диагностирования этих заболеваний. Полученные результаты могут иметь значительное значение для разработки новых подходов к предотвращению и лечению указанных нейрологических расстройств.