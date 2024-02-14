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Загадка древнего ледникового периода на 57 миллионов лет: роль вулканического углекислого газа

Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок

3:15
Наука

Примерно 700 миллионов лет назад Земля пережила значительный ледниковый период, который исторически известен как Стертское оледенение, когда наша планета превратилась в огромный снежный шар. Этот длительный период холода, когда ледники простирались от полюсов до экватора, долгое время вызывал интерес ученых.

Ученые объяснили, что 700 млн лет назад превратило Землю в гигантский снежок
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Теперь благодаря новым исследованиям, проведенным доктором Адрианой Дуткевич и профессором Дитмаром Мюллером из Сиднейского университета в соавторстве с группой EarthByte, мы, наконец, можем получить некоторые ответы.

В ходе экспедиции на хребет Флиндерс доктор Адриана Дуткевич стала интересоваться тем, как вулканическая активность могла привести к такому глобальному оледенению. Австралийские геологи использовали моделирование тектоники плит, чтобы определить наиболее вероятные причины экстремального климата ледникового периода, который произошёл более 700 миллионов лет назад.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Geology, помогают нам понять, как работает встроенный в Землю термостат, который предотвращает её перегрев. Они также подчеркивают, насколько чувствителен глобальный климат к уровню углекислого газа в атмосфере.

"Представьте себе, что Земля покрыта льдом почти полностью", — сказала главный автор исследования, будущий научный сотрудник ARC доктор Адриана Дуткевич. "Это произошло около 700 миллионов лет назад; планета была покрыта льдом от полюсов до экватора, и температура резко упала. Однако вопрос о том, что вызвало это, долгое время оставался без ответа. Теперь мы полагаем, что разгадали эту загадку: исторически низкие выбросы вулканического углекислого газа, способствовавшие образованию большого количества ледников на протяжении долгого времени".

Исследование было вдохновлено остатками ледников, оставленными после древнего оледенения, которые можно наблюдать в хребтах Флиндерс в Южной Австралии.

Последняя геологическая экспедиция на хребты, проведённая под руководством соавтора профессора Алана Коллинза из Университета Аделаиды, побудила команду использовать компьютерные модели EarthByte Сиднейского университета для изучения причин и продолжительности этого ледникового периода.

Длительный ледниковый период, также известный как стертовское оледенение в честь европейского исследователя XIX века Чарльза Стерта, протянулся с 717 по 660 миллионов лет назад, что случилось задолго до появления динозавров и сложной растительной жизни на суше.

"Предлагались различные причины, объясняющие начало и окончание этого экстремального ледникового периода, но самым загадочным аспектом является его продолжительность в 57 миллионов лет — период, который трудно представить с точки зрения человеческого опыта", — отметила Дуткевич.

Команда обратилась к моделированию тектоники плит, чтобы понять, как развивались континенты и океанские бассейны после разрушения древнего суперконтинента Родина. Они объединили это с компьютерной моделью, которая исследует выбросы углекислого газа из подводных вулканов вдоль срединно-океанических хребтов — мест, где происходит рождение новой океанской коры в результате расхождения плит.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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