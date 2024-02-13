Немецкие ученые из Эрлангенского университета разработали инновационный метод очистки воды, используя наночастицы оксида железа, называемые "умной ржавчиной".
Эти наночастицы притягивают загрязняющие вещества в воде и легко удаляются магнитом. Исследования показали, что "умная ржавчина" успешно удаляет нефть, пестициды, микропластик и гормоны эстрогена из воды, что является важным для экосистемы.
Ученые работали над созданием экологически безопасного и дешевого способа очистки воды, выбрав наночастицы оксида железа в суперпарамагнитной форме. Они модифицировали эти частицы, добавляя молекулы фосфоновой кислоты, что позволило им эффективно притягивать различные типы загрязняющих веществ в воде, сообщает Science Daily.
Они также смогли привлечь внимание к проблеме удаления гормонов, особенно эстрогенов, из воды, что имеет важное значение для сохранения здоровья экосистемы и человека.
Дальнейшие исследования будут Неменаправлены на подтверждение эффективности "умной ржавчины" на реальных образцах воды и определение возможности многоразового использования наночастиц для максимального удешевления метода очистки.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.