Этим методом можно будет очистить воду от нефти, пестицидов и микропластика

Немецкие ученые создали новый метод очистки воды с использованием наночастиц

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие ученые из Эрлангенского университета разработали инновационный метод очистки воды, используя наночастицы оксида железа, называемые "умной ржавчиной".

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Wilkins is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Эти наночастицы притягивают загрязняющие вещества в воде и легко удаляются магнитом. Исследования показали, что "умная ржавчина" успешно удаляет нефть, пестициды, микропластик и гормоны эстрогена из воды, что является важным для экосистемы.

Ученые работали над созданием экологически безопасного и дешевого способа очистки воды, выбрав наночастицы оксида железа в суперпарамагнитной форме. Они модифицировали эти частицы, добавляя молекулы фосфоновой кислоты, что позволило им эффективно притягивать различные типы загрязняющих веществ в воде, сообщает Science Daily.

Они также смогли привлечь внимание к проблеме удаления гормонов, особенно эстрогенов, из воды, что имеет важное значение для сохранения здоровья экосистемы и человека.

Дальнейшие исследования будут Неменаправлены на подтверждение эффективности "умной ржавчины" на реальных образцах воды и определение возможности многоразового использования наночастиц для максимального удешевления метода очистки.