Удивительное открытие: 11 000-летняя охотничья структура на дне Балтийского моря

Исследователи из университета в городе Киль, Германия, опубликовали результаты своего исследования на портале PNAS, касающегося находки на дне Мекленбургского залива. Этот артефакт представляет собой массивную структуру, состоящую из 1673 отдельных камней, обнаруженных на глубине около 21 метра под водой.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States