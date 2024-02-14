Удивительное открытие: 11 000-летняя охотничья структура на дне Балтийского моря

В Балтийском море археологи нашли стену каменного века

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета в городе Киль, Германия, опубликовали результаты своего исследования на портале PNAS, касающегося находки на дне Мекленбургского залива. Этот артефакт представляет собой массивную структуру, состоящую из 1673 отдельных камней, обнаруженных на глубине около 21 метра под водой.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Судя по всему, это одно из самых древних охотничьих сооружений, использованных в каменном веке, и его обнаружение может значительно повлиять на наше понимание жизни охотников-собирателей примерно 11 000 лет назад.

Структура, найденная исследователями, расположена неподалеку от береговой линии древнего озера, что может указывать на ее предполагаемое использование для охоты на евразийского северного оленя в позднем дриасе или раннем добореале.

Подобные артефакты каменного века в последнее время были обнаружены в разных частях мира, но в Европе их знание остается весьма ограниченным. Это местоположение представляет собой одно из старейших задокументированных искусственных охотничьих сооружений на Земле и одно из самых крупных известных сооружений каменного века в Европе.

Открытие такой структуры на дне Балтийского моря стало возможным благодаря применению современных междисциплинарных методов, которые объединяют гидроакустические данные с судов и автономных подводных аппаратов, а также седиментологические образцы и оптические изображения. Эти методы позволили исследователям подробно изучить и задокументировать этот уникальный артефакт.

Открытие расширяет наше представление о стратегиях выживания, моделях мобильности и территориальном развитии охотников-собирателей в регионе Западного Балтийского моря. Это подчеркивает важность дальнейших археологических исследований в морских средах и показывает, как современные технологии могут помочь расширить наши знания о древних общинах и их образе жизни.