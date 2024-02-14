Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна - оптимальный период для посадки
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков
Врачи США объяснили, почему мы нервничаем, когда читаем новости
IFL Science: школьник из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда
Появилась информация, что ВСУ без боя сдали посёлок Крынки
Удивительное открытие: 11 000-летняя охотничья структура на дне Балтийского моря

В Балтийском море археологи нашли стену каменного века

1:55
Наука

Исследователи из университета в городе Киль, Германия, опубликовали результаты своего исследования на портале PNAS, касающегося находки на дне Мекленбургского залива. Этот артефакт представляет собой массивную структуру, состоящую из 1673 отдельных камней, обнаруженных на глубине около 21 метра под водой.

В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Судя по всему, это одно из самых древних охотничьих сооружений, использованных в каменном веке, и его обнаружение может значительно повлиять на наше понимание жизни охотников-собирателей примерно 11 000 лет назад.

Структура, найденная исследователями, расположена неподалеку от береговой линии древнего озера, что может указывать на ее предполагаемое использование для охоты на евразийского северного оленя в позднем дриасе или раннем добореале.

Подобные артефакты каменного века в последнее время были обнаружены в разных частях мира, но в Европе их знание остается весьма ограниченным. Это местоположение представляет собой одно из старейших задокументированных искусственных охотничьих сооружений на Земле и одно из самых крупных известных сооружений каменного века в Европе.

Открытие такой структуры на дне Балтийского моря стало возможным благодаря применению современных междисциплинарных методов, которые объединяют гидроакустические данные с судов и автономных подводных аппаратов, а также седиментологические образцы и оптические изображения. Эти методы позволили исследователям подробно изучить и задокументировать этот уникальный артефакт.

Открытие расширяет наше представление о стратегиях выживания, моделях мобильности и территориальном развитии охотников-собирателей в регионе Западного Балтийского моря. Это подчеркивает важность дальнейших археологических исследований в морских средах и показывает, как современные технологии могут помочь расширить наши знания о древних общинах и их образе жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Привычную овсянку приготовьте этим способом: разнообразьте завтрак — это блюдо напитает энергией
Привычную овсянку приготовьте этим способом: разнообразьте завтрак — это блюдо напитает энергией
Последние материалы
В Балтийском море археологи нашли стену каменного века
Диетолог Соломатина призывает правильно обрабатывать куриное мясо
Весна - оптимальный период для посадки
Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев
Как приготовить японское лакомство "моти"
В Авдеевке ВС РФ, перевалив через "дорогу жизни", продолжили двигаться вперёд
Адвокат Калинов рассказал, почему Промес не будет наказан в России за контрабанду наркотиков
Врачи США объяснили, почему мы нервничаем, когда читаем новости
IFL Science: школьник из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда
Появилась информация, что ВСУ без боя сдали посёлок Крынки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников