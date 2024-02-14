Секреты коммуникации: как собаки распознают наши эмоции через хемосигналы

Учёные выяснили, что собаки могут читать эмоции своих хозяев

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

По последним исследованиям, проведенным учеными из University of Naples "Federico II" в Италии и University of Lincoln в Великобритании, стало ясно, что собаки обладают удивительной способностью читать эмоции своих хозяев.

Фото: CreativeCommons by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Итальянские ученые, по данным портала Springer Link, исследовали межвидовую передачу эмоций через запахи тела, известные как хемосигналы. В ходе исследования было выявлено, что собаки могут четко распознавать запахи, ассоциированные с эмоциональными состояниями счастья и страха у людей.

В зависимости от эмоций, вызванных определенным запахом, они проявляли соответствующее поведение по отношению к владельцу или незнакомцу.

Согласно информации, представленной на портале The Royal Society, британские исследователи пришли к выводу, что собаки способны распознавать выражения эмоций как у людей, так и у других собак. Они ориентируются на визуальные и слуховые сигналы, проявляя предпочтение к лицам, выражающим эмоции, аналогичные тем, которые они слышали в звуках.

Эти выводы подтверждают, что собаки обладают уникальной способностью воспринимать и интерпретировать эмоциональные сигналы, что способствует межвидовому эмоциональному общению.

Это также расширяет наше понимание о когнитивных способностях животных и укрепляет связь между людьми и их верными четырехногими друзьями.