12-летний гений из Онтарио доказал: "Луч смерти" Архимеда - факт или миф

Существовал ли на самом деле знаменитый "луч смерти", приписываемый изобретению Архимеда? Этот вопрос долгое время волновал умы ученых. Но канадский школьник, Бренден Сенер из Онтарио, в возрасте 12 лет, решил проверить эту версию на практике.
По информации IFL Science, мальчик воспроизвел зеркала Архимеда, с помощью которых, согласно легенде, в 213 году до нашей эры были спасены Сиракузы. По древнегреческим источникам, Архимед сфокусировал солнечные лучи на корабли противника, используя зеркала, размещенные вдоль Сиракузской бухты, и сжег флот врага.
Долгое время сомневались в правдивости легенды и возможности подобного в реальности. Однако, Сенер создал уменьшенную версию подобного устройства, используя настольную лампу и зеркала.
Он обнаружил, что лампа мощностью в 100 ватт и четыре зеркала вызывают "изменение температуры в четыре градуса для трех зеркал и дополнительные 10 градусов для четвертого". Таким образом, концепция работает, и подобное оружие может быть использовано в бою.
Хотя реальных доказательств использования "луча смерти" в древних Сиракузах не найдено, это не означает, что его не было. Существуют лишь описания в книгах древних философов.
За свои исследования мальчик был награжден золотой медалью Ежегодной научной ярмарки Мэтьюз-Холла, золотой медалью Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премией Лондонской публичной библиотеки.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.