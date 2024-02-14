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12-летний гений из Онтарио доказал: "Луч смерти" Архимеда - факт или миф

IFL Science: школьник из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда

1:33
Наука

Существовал ли на самом деле знаменитый "луч смерти", приписываемый изобретению Архимеда? Этот вопрос долгое время волновал умы ученых. Но канадский школьник, Бренден Сенер из Онтарио, в возрасте 12 лет, решил проверить эту версию на практике.

IFL Science: школьник из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

По информации IFL Science, мальчик воспроизвел зеркала Архимеда, с помощью которых, согласно легенде, в 213 году до нашей эры были спасены Сиракузы. По древнегреческим источникам, Архимед сфокусировал солнечные лучи на корабли противника, используя зеркала, размещенные вдоль Сиракузской бухты, и сжег флот врага.

Долгое время сомневались в правдивости легенды и возможности подобного в реальности. Однако, Сенер создал уменьшенную версию подобного устройства, используя настольную лампу и зеркала.

Он обнаружил, что лампа мощностью в 100 ватт и четыре зеркала вызывают "изменение температуры в четыре градуса для трех зеркал и дополнительные 10 градусов для четвертого". Таким образом, концепция работает, и подобное оружие может быть использовано в бою.

Хотя реальных доказательств использования "луча смерти" в древних Сиракузах не найдено, это не означает, что его не было. Существуют лишь описания в книгах древних философов.

За свои исследования мальчик был награжден золотой медалью Ежегодной научной ярмарки Мэтьюз-Холла, золотой медалью Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премией Лондонской публичной библиотеки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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