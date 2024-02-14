12-летний гений из Онтарио доказал: "Луч смерти" Архимеда - факт или миф

IFL Science: школьник из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Существовал ли на самом деле знаменитый "луч смерти", приписываемый изобретению Архимеда? Этот вопрос долгое время волновал умы ученых. Но канадский школьник, Бренден Сенер из Онтарио, в возрасте 12 лет, решил проверить эту версию на практике.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

По информации IFL Science, мальчик воспроизвел зеркала Архимеда, с помощью которых, согласно легенде, в 213 году до нашей эры были спасены Сиракузы. По древнегреческим источникам, Архимед сфокусировал солнечные лучи на корабли противника, используя зеркала, размещенные вдоль Сиракузской бухты, и сжег флот врага.

Долгое время сомневались в правдивости легенды и возможности подобного в реальности. Однако, Сенер создал уменьшенную версию подобного устройства, используя настольную лампу и зеркала.

Он обнаружил, что лампа мощностью в 100 ватт и четыре зеркала вызывают "изменение температуры в четыре градуса для трех зеркал и дополнительные 10 градусов для четвертого". Таким образом, концепция работает, и подобное оружие может быть использовано в бою.

Хотя реальных доказательств использования "луча смерти" в древних Сиракузах не найдено, это не означает, что его не было. Существуют лишь описания в книгах древних философов.

За свои исследования мальчик был награжден золотой медалью Ежегодной научной ярмарки Мэтьюз-Холла, золотой медалью Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премией Лондонской публичной библиотеки.