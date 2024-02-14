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Инграммы и забывание: как мозг адаптируется к информационному потоку

Забывать информацию порой даже полезно для мозга, доказали ученые

1:47
Наука

Группа ученых из Тринити колледжа в Дублине провела исследование, которое подтвердило важность забывания части информации как для людей, так и для животных, особенно в современной эпохе, когда мы сталкиваемся с огромным потоком информации и быстро меняющейся окружающей средой.

Забывать информацию порой даже полезно для мозга, доказали ученые
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Согласно сообщению в Cell Reports, эксперименты на мышах показали, что при формировании новых связей мозг часто подавляет старые воспоминания. Глубокие лабораторные исследования с использованием оптогенетики позволили выявить ключевую роль определенных групп нейронов, называемых инграммами, в процессе сохранения и потери воспоминаний.

Важно отметить, что забытая информация может быть восстановлена, когда мозг получает новый опыт, связанный с этими воспоминаниями. Ученые сравнивают это с ситуацией, когда вы забыли код от сейфа, но затем вспоминаете его, столкнувшись с каким-то новым контекстом.

Кроме того, психологи уже давно отмечают, что забывание негативной информации является полезным механизмом защиты организма от психологических травм и саморазрушения. Постоянное вспоминание своих проблем и ошибок может быть опасным для психического здоровья.

Но и позитивная информация не может храниться вечно. Забывая старый опыт, мы открываем для себя возможность переосмысления и адаптации к новым условиям. В мире, который постоянно меняется, устаревшие представления могут помешать нам приспосабливаться к новым реалиям. Например, при повторном чтении книги мы обнаруживаем в ней новые аспекты, которые прежде не замечали.

Понимание этих механизмов имеет важное значение не только для науки, но и для лечения психологических и психических расстройств, а также возрастных заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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