Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Парамонова назвала монотонность причиной профвыгорания
Экспертные советы: как сэкономить на топливе при вождении в России
Школка для доращивания растений: что это и как её организовать
В Казани судят мужчину, который выстрелил в глаз своей возлюбленной из-за её ревности
Пьяный машинист устроил столкновение поездов на станции Бердяуш
Собака жительницы Новосибирской области покусала ребенка
Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону в Белгородской области, включая Шебекино
В Белгородской области рост IT-преступлений на 18%
Глава Минздрава Карелии Охлопков посоветовал местным жителям прививаться от туляремии
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город

1:25
Наука

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде. По его словам, данные спутниковой съемки указывают на то, что древнее поселение начало выступать из-под слоев вечной мерзлоты и льда, вероятно, в результате изменений климата (смотрите видео ниже).

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученый предоставил фотографии, на которых можно разглядеть структуры, напоминающие пирамидальные формы и узоры, схожие с теми, что встречаются в улицах древних городов. Специалист по спутниковой археологии провел обследование района, где ранее астронавты NASA обнаружили огромную подземную полость, уходящую на глубину около 300 метров, расположенную неподалеку от ледника Туэйтса.

Несмотря на предположения, исследование требует подтверждения и аутентификации со стороны признанных специалистов и организаций. Официальные представители NASA пока не дали комментариев по этому вопросу. Серьезные сомнения вызывает достоверность таких утверждений.

Важно отметить, что подобные значительные археологические открытия требуют дальнейших детальных местных исследований для подтверждения или опровержения. Научное сообщество может провести дополнительные изыскания для уточнения информации. Однако, экспедиции в отдаленные районы Антарктиды сталкиваются с финансовыми и логистическими трудностями, что делает такие исследования сложными и затратными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Выбираем правильный грунт для голубики
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
4 народных средства опытных хозяек для впечатляющего цветения орхидей дома
Сводка с фронта: в Авдеевке занята "дорога жизни", ВСУ готовятся наступать от Орехова
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
9 хороших "соседей" и 5 плохих: опытные огородники выбирают только так окружение для помидор
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Увеличиваем завязь огурцов, чтобы был богатый урожай
Увеличиваем завязь огурцов, чтобы был богатый урожай
Последние материалы
Экспертные советы: как сэкономить на топливе при вождении в России
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Школка для доращивания растений: что это и как её организовать
В Казани судят мужчину, который выстрелил в глаз своей возлюбленной из-за её ревности
Пьяный машинист устроил столкновение поездов на станции Бердяуш
Собака жительницы Новосибирской области покусала ребенка
Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону в Белгородской области, включая Шебекино
В Белгородской области рост IT-преступлений на 18%
Глава Минздрава Карелии Охлопков посоветовал местным жителям прививаться от туляремии
В Карелии женщина, получившая травмы из-за сорвавшейся с поводка собаки, получила денежную компенсацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников