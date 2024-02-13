Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде. По его словам, данные спутниковой съемки указывают на то, что древнее поселение начало выступать из-под слоев вечной мерзлоты и льда, вероятно, в результате изменений климата (смотрите видео ниже).

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученый предоставил фотографии, на которых можно разглядеть структуры, напоминающие пирамидальные формы и узоры, схожие с теми, что встречаются в улицах древних городов. Специалист по спутниковой археологии провел обследование района, где ранее астронавты NASA обнаружили огромную подземную полость, уходящую на глубину около 300 метров, расположенную неподалеку от ледника Туэйтса.

Несмотря на предположения, исследование требует подтверждения и аутентификации со стороны признанных специалистов и организаций. Официальные представители NASA пока не дали комментариев по этому вопросу. Серьезные сомнения вызывает достоверность таких утверждений.

Важно отметить, что подобные значительные археологические открытия требуют дальнейших детальных местных исследований для подтверждения или опровержения. Научное сообщество может провести дополнительные изыскания для уточнения информации. Однако, экспедиции в отдаленные районы Антарктиды сталкиваются с финансовыми и логистическими трудностями, что делает такие исследования сложными и затратными.