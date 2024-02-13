Растения перестанут фотосинтезировать: китайские ученые пришли к шокирующим выводам

Ученые из США и Китая обнаружили замедление фотосинтеза растений из-за изменения климата

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное совместно специалистами НИИ пастбищ Китайской академии сельскохозяйственных наук и учеными из США, сосредоточилось на анализе данных, касающихся содержания углекислого газа и водяного пара в атмосфере за промежуток 34 лет.

Фото: Own work by AJ West is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В ходе исследования обнаружилось, что темпы роста фотосинтеза у растений существенно замедлились. Это противоречит предыдущим представлениям о том, что увеличение уровня углекислого газа в атмосфере должно стимулировать фотосинтез и, следовательно, рост растений.

Ученые пришли к выводу, что причиной замедления фотосинтеза является увеличение дефицита давления пара в атмосфере. Это приводит к более интенсивному испарению воды из растений, что, в свою очередь, стимулирует закрытие устьиц — мелких отверстий на поверхности листьев, через которые происходит газообмен и испарение. Закрытие устьиц необходимо растениям для сохранения влаги, но это также мешает проведению фотосинтеза, так как оно ограничивает доступ к углекислому газу, сообщает Phys.

Исследователи использовали данные, собранные наземными мониторами по всему миру, а также информацию, полученную от спутниковых снимков, для анализа изменений в зеленых регионах планеты. Кроме того, они прибегли к помощи искусственного интеллекта для обнаружения даже тонких изменений, которые трудно заметить с помощью человеческого восприятия. Методы машинного обучения были использованы для выявления связи между цветом листвы и скоростью фотосинтеза.

Прогнозы, основанные на результатах исследования, предсказывают, что в ближайшие годы атмосфера будет становиться все более теплой и сухой. Это приведет к дальнейшему снижению скорости фотосинтеза у растений, несмотря на рост уровня углекислого газа.