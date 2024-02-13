Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели

На Урале сделали органические красители для солнечных батарей

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Химики Уральского федерального университета успешно синтезировали органические красители для солнечных панелей, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

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Использование сенсибилизирующих красителей помогает увеличить низкий КПД солнечных батарей. С помощью одной из новинок — IS-BTh-1 — его удалось довести до 4,41%. Это, как признаются учёные, "не рекордные показатели, однако крайне воодушевляющие".

Они уверены: энергоэффективности солнечных батарей ещё есть куда расти.

"В настоящее время эффективность преобразования энергии в сенсибилизированных солнечных элементах составляет около 10%, рекорд — 14-15%, но с маленькой площади", — рассказал заведующий лабораторией перспективных органических материалов Института органического синтеза УрО РАН Александр Степарук.

Органические красители для солнечных элементов экологичнее традиционных на основе металлов и дешевле в производстве — сенсибилизированные батареи обходятся вдвое ниже по цене, чем обычные кремниевые.

"Сегодня сенсибилизированные солнечные элементы представляют выгодную альтернативу лидеру рынка — более дорогим и сложным технологиям кремниевых солнечных батарей", — заявил доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Геннадий Русинов.

По его словам, разработка открывает большие перспективы. Солнечные панели получаются полупрозрачными, поэтому ими можно будет облицовывать фасады зданий или застеклять окна.