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Экологи бьют тревогу: Земле грозит массовое вымирание! 22% животных уже признаны исчезающими

Daily Mail: более 20% мигрирующих животных под угрозой вымирания

1:48
Наука

Над 22% видов мигрирующих животных нависла угроза полного исчезновения, пишет в понедельник Daily Mail со ссылкой на доклад CMS — экологического проекта ООН, известного также как Боннская конвенция.

Daily Mail: более 20% мигрирующих животных под угрозой вымирания
Фото: Wikimedia Commons is licensed under public

Миллионы самых разных представителей фауны, от морских черепах до слонов, постоянно путешествуют — в зависимости от времени года, для поиска пропитания или размножения. Антропогенная деятельность им всячески мешает: человечество понастроило дорог и мостов, привело окружающую среду в негодность химическим, световым и шумовым загрязнением.

В результате многие виды животных испытывают серьёзные трудности, а какие-то — на грани исчезновения. В докладе CMS "Состояние мигрирующих видов в мире" приведена такая статистика:

  • всего в "Красном списке" организации 1189 видов животных, признанных нуждающимися в международной защите;
  • 260 видов (22 процента) считаются находящимися под угрозой исчезновения, из них —
    • 68 "в критическом состоянии",
    • 78 "под угрозой исчезновения",
    • 114 "уязвимые";
  • популяция 520 (44%) сокращается.

"Сегодняшний доклад ясно показывает нам, что нерациональная деятельность человека ставит под угрозу будущее мигрирующих видов", — заявила Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

В тревожный перечень попали черепаха Хоксбилл с узким заостренным клювом, зубчатая акула-молот, которая ценится браконьерами за плавники, винторогая антилопа, мигрирующая из Сахары в саванны в сезон дождей. Но "особое беспокойство" вызывает текущая ситуация с рыбой: в список CMS внесены 97% мигрирующих обитателей пучин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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