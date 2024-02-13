Экологи бьют тревогу: Земле грозит массовое вымирание! 22% животных уже признаны исчезающими

Daily Mail: более 20% мигрирующих животных под угрозой вымирания

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Над 22% видов мигрирующих животных нависла угроза полного исчезновения, пишет в понедельник Daily Mail со ссылкой на доклад CMS — экологического проекта ООН, известного также как Боннская конвенция.

Фото: Wikimedia Commons is licensed under public

Миллионы самых разных представителей фауны, от морских черепах до слонов, постоянно путешествуют — в зависимости от времени года, для поиска пропитания или размножения. Антропогенная деятельность им всячески мешает: человечество понастроило дорог и мостов, привело окружающую среду в негодность химическим, световым и шумовым загрязнением.

В результате многие виды животных испытывают серьёзные трудности, а какие-то — на грани исчезновения. В докладе CMS "Состояние мигрирующих видов в мире" приведена такая статистика:

всего в "Красном списке" организации 1189 видов животных, признанных нуждающимися в международной защите;

260 видов (22 процента) считаются находящимися под угрозой исчезновения, из них — 68 "в критическом состоянии", 78 "под угрозой исчезновения", 114 "уязвимые";

популяция 520 (44%) сокращается.

"Сегодняшний доклад ясно показывает нам, что нерациональная деятельность человека ставит под угрозу будущее мигрирующих видов", — заявила Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

В тревожный перечень попали черепаха Хоксбилл с узким заостренным клювом, зубчатая акула-молот, которая ценится браконьерами за плавники, винторогая антилопа, мигрирующая из Сахары в саванны в сезон дождей. Но "особое беспокойство" вызывает текущая ситуация с рыбой: в список CMS внесены 97% мигрирующих обитателей пучин.