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Планетологи выяснили, когда на Марсе замерла тектоническая деятельность и перестали извергаться вулканы

Nature Astronomy: вулканы на Марсе потухли 3,5 миллиарда лет назад

Наука

Тектоническая активность с извержениями вулканов и марсотрясениями прекратилась на Марсе более 3,5 миллиарда лет назад. К таким выводам пришли учёные, ими они поделились на страницах Nature Astronomy.

Китайские и американские планетологи внимательнейшим образом проштудировали Эриданию — область красной планеты, где, как предполагается, в древности было огромное озеро или небольшое море. Они использовали фото и данные, полученные с зондов Mars Global Surveyor, "Марс-Одиссей" и MRO.

Астрономы нашли 63 следа вулканической деятельности — кальдеры, купола, стратовулканы, пирокластические щиты, — но считают, что их в регионе могут быть сотни. Кроме того, как было и ранее известно, кора на территории Эридании тоньше и в ней присутствуют более намагниченные породы.

"Мы обнаружили большое число черт рельефа на территории Эридании, которые указывают на то, что этот регион Марса представляет собой зону, где породы коры планеты, активно взаимодействовавшие с водой, погружались в ее недра. В этом отношении Марс был очень похож на древнюю Землю времен архейской эры, когда тектоника плит еще не запустилась", — говорится в статье.

В то же время возраст половины поверхности Марса превышает 3,5 миллиарда лет, а 70% — старше 3 миллиардов лет. Это очевидно свидетельствует о том, что бурная тектоническая активность красной планеты осталась в далёком прошлом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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