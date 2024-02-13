Мурлыкать от удовольствия: ученые попытались выяснить, какие звуки издавали саблезубые тигры и львы

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Американские учёные выяснили, что предки современных кошек издавали другие звуки

1:18
Наука

Исследование, проведённое учёными из Университета штата Северная Каролина (США), сосредоточилось на анализе звуковых характеристик вымерших саблезубых тигров и львов.

Американские учёные выяснили, что предки современных кошек издавали другие звуки
Фото: Openverse by dalvenjah is licensed under CC BY-SA 2.0

Они предположили, что эти древние кошачьи виды могли издавать звуки, которые отличались от тех, что издают современные кошки, такие как рычание или урчание.

Исследование было осложнено тем, что наблюдаемые характеристики голосового аппарата зависели от размера, формы и количества мелких подъязычных косточек, поддерживающих мягкие ткани голосового аппарата. Ученые отметили, что у саблезубых тигров количество этих косточек было сравнимо с количеством у современных кошек, но размеры костей существенно превосходили их аналоги у современных видов, сообщает Journal of Morphology.А

Саблезубые тигры и львы, вероятно, не издавали такие же звуки, что и современные представители семейства кошачьих, из-за различий в размерах и форме подъязычных костей. Они могли производить низкочастотные звуки, отличные от типичного рычания или урчания. Однако, исследование не дало однозначного ответа на вопрос о звуковых проявлениях вымерших саблезубых кошачьих, и требует дальнейших исследований для установления точных характеристик их голосового поведения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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