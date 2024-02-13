Секреты долголетия: как биомаркеры связаны с продолжительностью жизни

Исследование выявило в крови столетних людей повышенный уровень общего холестерина

Эксперты в области медицины продолжают исследовать секреты долголетия, и недавние открытия в этой сфере приносят новые данные. Исследование, проведенное в Karolinska Institutet на основе сведений популяционной когорты AMORIS в Швеции, представляет ценную информацию о взаимосвязи между биомаркерами и продолжительностью жизни.

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Согласно опубликованным на портале Springer Link данным, целью исследования было сопоставление профилей биомаркеров у людей, проживших до 100 лет, с профилями их сверстников, чья продолжительность жизни была короче. Ученые анализировали данные о биомаркерах, измеренных в возрасте от 64 до 99 лет, учитывая различные аспекты метаболизма, воспаления, функции печени и почек, а также статуса питания. Всего участников, достигших 100-летия, 1224 человека (84,6% из них – женщины).

Более высокие уровни общего холестерина и железа, а также более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и общей железосвязывающей способности были связаны с достижением возраста 100 лет.

Заметно, что уже с 65 лет у лиц, доживших до столетия, были более благоприятные значения биомаркеров по сравнению с теми, кто ушел из жизни до этого возраста. Это наблюдение может указывать на то, что ранние изменения в биомаркерах могут служить предикторами долголетия.

Эти результаты подчеркивают важность понимания взаимосвязи между биомаркерами и продолжительностью жизни. Хотя механизмы этой связи требуют дополнительного изучения, они могут открыть новые пути к продлению здоровой жизни и предотвращению возрастных заболеваний.