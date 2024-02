Секреты долголетия: как биомаркеры связаны с продолжительностью жизни

Эксперты в области медицины продолжают исследовать секреты долголетия, и недавние открытия в этой сфере приносят новые данные. Исследование, проведенное в Karolinska Institutet на основе сведений популяционной когорты AMORIS в Швеции, представляет ценную информацию о взаимосвязи между биомаркерами и продолжительностью жизни.

Фото: Openverse by carefulweb is licensed under CC BY-SA 2.0