Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог Ивашенцева рассказала, когда врач может определить рак при осмотре полости рта
Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"
Плавленый сыр можно приготовить дома: простой рецепт натурального продукта
Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала о больших потерях заработка из-за санкций
Появились кадры удара по военной базе ВСУ недалеко от Селидово
Советы для пышного цветения гладиолусов
Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном
Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Как ухаживать за арбузами в теплице
Тайны бронзовой эпохи: загадочные артефакты из метеоритного железа в Вильене

В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал

1:23
Наука

Только спустя 60 лет с момента обнаружения известного клада в Вильене ученым удалось раскрыть тайну состава некоторых его уникальных артефактов.

В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал
Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно публикации в научном журнале Trabajos de Prehistoria, ещё в 1963 году в окрестностях испанского города Вильены было обнаружено 59 сосудов, чаш и украшений из золота, серебра, янтаря и железа, относящихся к бронзовой эпохе.

Однако состав некоторых из артефактов клада оставался неопределённым для учёных. Теперь, спустя десятилетия, с появлением новых методов исследования удалось приблизиться к ответу. Масс-спектрометр выявил наличие металла необычного происхождения в одном из железных браслетов и в полой сфере.

Этот металл оказался сплавом железа и никеля, часто встречающимся в метеоритах. Анализ состава обеих необычных находок показал их идентичность: и браслет, и сфера были изготовлены из одного метеорита, падшего на Землю около миллиона лет назад.

Ранее уже были обнаружены несколько подобных артефактов из древних эпох. Например, наконечник стрелы, изготовленный из метеоритного железа и датированный IX веком до н.э., был найден в Швейцарии. Еще несколько артефактов, относящихся к VIII веку до н.э., были обнаружены в Польше.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Последние материалы
Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"
В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал
Плавленый сыр можно приготовить дома: простой рецепт натурального продукта
Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала о больших потерях заработка из-за санкций
Появились кадры удара по военной базе ВСУ недалеко от Селидово
Советы для пышного цветения гладиолусов
Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном
Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Как ухаживать за арбузами в теплице
От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников