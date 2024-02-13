Тайны бронзовой эпохи: загадочные артефакты из метеоритного железа в Вильене

В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Только спустя 60 лет с момента обнаружения известного клада в Вильене ученым удалось раскрыть тайну состава некоторых его уникальных артефактов.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно публикации в научном журнале Trabajos de Prehistoria, ещё в 1963 году в окрестностях испанского города Вильены было обнаружено 59 сосудов, чаш и украшений из золота, серебра, янтаря и железа, относящихся к бронзовой эпохе.

Однако состав некоторых из артефактов клада оставался неопределённым для учёных. Теперь, спустя десятилетия, с появлением новых методов исследования удалось приблизиться к ответу. Масс-спектрометр выявил наличие металла необычного происхождения в одном из железных браслетов и в полой сфере.

Этот металл оказался сплавом железа и никеля, часто встречающимся в метеоритах. Анализ состава обеих необычных находок показал их идентичность: и браслет, и сфера были изготовлены из одного метеорита, падшего на Землю около миллиона лет назад.

Ранее уже были обнаружены несколько подобных артефактов из древних эпох. Например, наконечник стрелы, изготовленный из метеоритного железа и датированный IX веком до н.э., был найден в Швейцарии. Еще несколько артефактов, относящихся к VIII веку до н.э., были обнаружены в Польше.