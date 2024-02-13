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Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями

Названы черты внешности, выдающие умного человека

1:56
Наука

Исследователи из университета в Эдинбурге провели анализ взаимосвязи между определёнными чертами внешности человека и уровнем его интеллекта.

Названы черты внешности, выдающие умного человека
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Большая голова часто ассоциируется с увеличенным размером мозга и более высоким интеллектом, как утверждают многие эксперты. Несмотря на некоторые исключения, они объясняют это тем, что у больших мозгов обычно более низкая плотность нейронов, что способствует более эффективной работе.

Высокий рост часто рассматривается как символ статуса, что имеет исторические основания. Высоким людям было легче привлекать внимание и получать образование, что дало им больше возможностей. Это также связано с генетикой.

Форма тела "песочные часы" у женщин, с узкой талией и пышными формами, связана с более высоким уровнем IQ, по результатам экспериментов. Это объясняется обилием в организме жирных кислот омега-3, которые благоприятно влияют на здоровье мозга.

Левши, по исследованиям, часто имеют большее мозолистое тело или широкую полосу нервных волокон между полушариями, что способствует более активной обработке информации. У них также более развито правое полушарие.

Из черт лица, часто встречающихся у людей с высоким IQ, выделяют голубые глаза, широкий лоб, тонкие улыбающиеся губы и острый подбородок.

Форма носа может также указывать на опредёленные черты личности: горбинка может свидетельствовать о стремлении к лидерству, в то время как длинный прямой нос может указывать на творческие наклонности. Более мясистый и широкий нос может свидетельствовать о коммерческом таланте.

Отсутствие симметрии, как показывают исследования, может быть связано с более высокими умственными способностями. Эти особенности делают людей более адаптированными к новым условиям и стрессоустойчивыми, хотя точные механизмы этого явления пока неизвестны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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