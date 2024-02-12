Следующий климатический катаклизм: остановка Гольфстрима и глобальное похолодание

Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока некоторые ученые продолжают предупреждать о глобальном потеплении, другие прогнозируют серьезное похолодание в северном полушарии Земли, связывая это с возможной остановкой Гольфстрима.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Специалисты предостерегают, что в течение нескольких лет растающие ледники могут привести к прекращению Гольфстрима — системы течений, которая приносит тепло в северное полушарие, что может привести к снижению средней температуры на несколько градусов.

По мнению экспертов, это может повлечь за собой негативные последствия для Северной Америки, а также для некоторых регионов Европы и Азии, в то время как температуры в приэкваториальных областях и на южном полушарии, вероятно, будут расти.

По данным Daily Mail, ученые из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что прекращение течений в Атлантическом океане может произойти в ближайшие годы, возможно, уже в следующем году, хотя другие исследователи более осторожны в своих прогнозах.

Гольфстрим является частью более крупной системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция или AMOC. Этот океанический "конвейер" перемещает теплую воду с юга на север, от тропиков к северному полушарию. Когда эта вода достигает северной части Атлантического океана, она охлаждается, замерзает и выделяет соль, что делает ее более плотной и заставляет опускаться на дно, откуда она начинает течь на юг.

Затем происходит апвеллинг — процесс, при котором вода снова поднимается к поверхности, завершая цикл. AMOC приносит столько тепла в северное полушарие, что помогает предотвратить замерзание большей части Европы.

Недавние исследования показали, что из-за изменений климата AMOC замедляется. Таяние льда у берегов Гренландии вносит большие объемы пресной воды в Северную Атлантику, что замедляет процессы. Ученые опасаются, что прекращение AMOC может произойти уже в ближайшие десятилетия, а не через столетия, как раньше предполагалось.

Прогнозы показывают, что в течение десятилетия средняя температура в Европе может снизиться на 1°C, а в некоторых регионах — даже на 3°C. Это приведет к похолоданию в северном полушарии и, напротив, к увеличению температур в южном полушарии, что может нанести серьезный ущерб тропическим лесам Амазонки и вызвать дефицит воды и продовольствия на других континентах.

Исследователи из Эксетерского университета пришли к выводу, что к 2080 году средние температуры в большинстве регионов северного полушария Земли снизятся на 3,4°C по сравнению с 2023 годом.