Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима
Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда
Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Какой торф подходит для рассады
Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте
Что делать, если во время движения лопнула шина: рекомендации автоэкспертов
Следующий климатический катаклизм: остановка Гольфстрима и глобальное похолодание

Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы

2:41
Наука

Пока некоторые ученые продолжают предупреждать о глобальном потеплении, другие прогнозируют серьезное похолодание в северном полушарии Земли, связывая это с возможной остановкой Гольфстрима.

Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Специалисты предостерегают, что в течение нескольких лет растающие ледники могут привести к прекращению Гольфстрима — системы течений, которая приносит тепло в северное полушарие, что может привести к снижению средней температуры на несколько градусов.

По мнению экспертов, это может повлечь за собой негативные последствия для Северной Америки, а также для некоторых регионов Европы и Азии, в то время как температуры в приэкваториальных областях и на южном полушарии, вероятно, будут расти.

По данным Daily Mail, ученые из Утрехтского университета в Нидерландах пришли к выводу, что прекращение течений в Атлантическом океане может произойти в ближайшие годы, возможно, уже в следующем году, хотя другие исследователи более осторожны в своих прогнозах.

Гольфстрим является частью более крупной системы течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция или AMOC. Этот океанический "конвейер" перемещает теплую воду с юга на север, от тропиков к северному полушарию. Когда эта вода достигает северной части Атлантического океана, она охлаждается, замерзает и выделяет соль, что делает ее более плотной и заставляет опускаться на дно, откуда она начинает течь на юг.

Затем происходит апвеллинг — процесс, при котором вода снова поднимается к поверхности, завершая цикл. AMOC приносит столько тепла в северное полушарие, что помогает предотвратить замерзание большей части Европы.

Недавние исследования показали, что из-за изменений климата AMOC замедляется. Таяние льда у берегов Гренландии вносит большие объемы пресной воды в Северную Атлантику, что замедляет процессы. Ученые опасаются, что прекращение AMOC может произойти уже в ближайшие десятилетия, а не через столетия, как раньше предполагалось.

Прогнозы показывают, что в течение десятилетия средняя температура в Европе может снизиться на 1°C, а в некоторых регионах — даже на 3°C. Это приведет к похолоданию в северном полушарии и, напротив, к увеличению температур в южном полушарии, что может нанести серьезный ущерб тропическим лесам Амазонки и вызвать дефицит воды и продовольствия на других континентах.

Исследователи из Эксетерского университета пришли к выводу, что к 2080 году средние температуры в большинстве регионов северного полушария Земли снизятся на 3,4°C по сравнению с 2023 годом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Почему педаль тормоза бьет по ноге: распространенные причины и решения
Последние материалы
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима
Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда
Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Какой торф подходит для рассады
Врач Ренухина рекомендовала средиземноморскую диету для укрепления сосудов в пожилом возрасте
Что делать, если во время движения лопнула шина: рекомендации автоэкспертов
Гармония в растительном мире: выбор соседей для орхидей в домашних условиях
Ксения Бородина показала идеальный образ на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников