Беспокойный сон и когнитивные способности: что говорят исследования

Привычка часто ворочаться во сне может быть связана с ухудшением когнитивных способностей, как показали исследования проведенные учеными из Калифорнийского университета в специальном эксперименте.
Как отмечает журнал Neurology, в этом исследовании участвовало более 500 человек. Добровольцам было предложено перечислить как можно больше названий животных, начинающихся с одной буквы.
Параллельно исследователи анализировали их здоровье, включая качество сна и частоту перемещений во сне. Оказалось, что те, кто спали неспокойно и часто меняли положение тела, в два с половиной раза чаще демонстрировали низкие результаты в тестах когнитивных способностей, по сравнению с другими участниками.
Ученые делают вывод, что беспокойный сон мешает мозгу избавляться от токсичных белков, которые могут стимулировать развитие болезни Альцгеймера.
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