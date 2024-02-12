Не расстраивайтесь, если что-то забыли: названа неочевидная польза потери информации

Ирландские ученые обнаружили пользу забывания информации для мозга человека

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Тринити колледжа в Дублине провела исследование, в результате которого было подтверждено, что процесс забывания информации играет важную роль для человека и животных, особенно в современном быстро меняющемся мире.

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В ходе экспериментов с мышами было обнаружено, что при формировании новых ассоциаций старые воспоминания подавляются и забываются. Исследователи использовали методы оптогенетики, чтобы лучше понять механизмы этого процесса. Они обнаружили, что определенные группы нейронов, называемые инграммами, играют ключевую роль в сохранении и забывании воспоминаний.

Интересно, что исследование также показало, что забытые воспоминания могут быть восстановлены естественным образом, если животные получают новый опыт, связанный с этими воспоминаниями. Этот процесс сравнивается с тем, как воспоминания хранятся в сейфе, но иногда забывается код для их открытия, сообщает Cell Reports.

Результаты исследования подчеркивают важность забывания как естественного механизма обучения и адаптации к изменяющейся среде. Этот процесс позволяет мозгу обновлять информацию и адаптироваться к новым условиям.

Понимание этих механизмов может иметь значительное значение для разработки методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, где возникают проблемы с сохранением и вызовом воспоминаний.