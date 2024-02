"Детский сад" осьминогов в океане: названа причина таинственного скопления этих существ у берегов Калифорнии

Вдоль побережья Калифорнии, у подножия огромной подводной горы, обнаружено уникальное скопление осьминогов, получивших название "жемчужные" из-за своей кожи, усыпанной мелкими отражающими свет пятнами, создающими впечатление разбросанных драгоценных камней.

Фото: Openverse by NOAA Ocean Exploration & Research is licensed under CC BY-SA 2.0