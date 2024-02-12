"Детский сад" осьминогов в океане: названа причина таинственного скопления этих существ у берегов Калифорнии

Американские ученые обнаружили "детский сад" осьминогов у берегов Калифорнии

Вдоль побережья Калифорнии, у подножия огромной подводной горы, обнаружено уникальное скопление осьминогов, получивших название "жемчужные" из-за своей кожи, усыпанной мелкими отражающими свет пятнами, создающими впечатление разбросанных драгоценных камней.

Фото: Openverse by NOAA Ocean Exploration & Research is licensed under CC BY-SA 2.0

Это феноменальное место было впервые замечено учеными в 2018 году, когда был обнаружен удивительный "детский сад" из тысяч осьминожьих гнезд.

Морская научная команда под руководством Джеймса Барри из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бэй (MBARI) потратила пять лет на исследования и проведение серии погружений, чтобы раскрыть загадку этого места. В итоге было выяснено, что подводные воды, проникая через морское дно, обогащаются теплом вулканических источников. Эта теплая вода оказывает удивительное воздействие на процессы размножения осьминогов, способствуя более быстрому развитию и вылуплению их яиц, сообщает The Guardian.

Площадь этого уникального места превышает 3 квадратных километра, что делает его самым крупным скоплением осьминогов, когда-либо обнаруженным учеными. Исследователи также предполагают, что подобные "детские сады" осьминогов могут существовать в других глубоких морских областях, хотя они пока не были обнаружены.