Учёные выяснили, что детские игрушки могут спровоцировать преступное поведение по этой причине

Исследование, проведенное учеными Университета Джорджа Вашингтона, обнаружило связь между воздействием свинца на организм человека с детства и увеличенным риском проявления преступного поведения во взрослом возрасте.
Этот металл, накапливаясь в организме со временем, оказывает особенно негативное воздействие на детей из-за их более высокой чувствительности и несформированной системы метаболизма.
Исследователи отмечают, что стабильные источники загрязнения свинцом могут включать тяжелую промышленность, стареющую инфраструктуру, а также менее очевидные источники, такие как детские игрушки, старая краска, авиационное топливо и пищевые контейнеры, сообщает PLOS Global Public Health.
Особый интерес вызывает факт обнаружения использования свинца в качестве добавки к куркуме, что является популярной специей в некоторых регионах. Это указывает на широкий спектр источников потенциального воздействия свинца на организм человека, начиная с самых ранних стадий развития.
Результаты исследования подчеркивают важность проведения дополнительных исследований для более глубокого понимания механизмов воздействия свинца на поведение и здоровье человека, а также необходимость разработки и внедрения мер по предотвращению его воздействия на детей.
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