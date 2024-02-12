Учёные выяснили, что детские игрушки могут спровоцировать преступное поведение по этой причине

Американские учёные обнаружили влияние свинца на повышение агрессивности людей

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными Университета Джорджа Вашингтона, обнаружило связь между воздействием свинца на организм человека с детства и увеличенным риском проявления преступного поведения во взрослом возрасте.

Фото: Openverse by Teresa Trimm is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот металл, накапливаясь в организме со временем, оказывает особенно негативное воздействие на детей из-за их более высокой чувствительности и несформированной системы метаболизма.

Исследователи отмечают, что стабильные источники загрязнения свинцом могут включать тяжелую промышленность, стареющую инфраструктуру, а также менее очевидные источники, такие как детские игрушки, старая краска, авиационное топливо и пищевые контейнеры, сообщает PLOS Global Public Health.

Особый интерес вызывает факт обнаружения использования свинца в качестве добавки к куркуме, что является популярной специей в некоторых регионах. Это указывает на широкий спектр источников потенциального воздействия свинца на организм человека, начиная с самых ранних стадий развития.

Результаты исследования подчеркивают важность проведения дополнительных исследований для более глубокого понимания механизмов воздействия свинца на поведение и здоровье человека, а также необходимость разработки и внедрения мер по предотвращению его воздействия на детей.