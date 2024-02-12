Именно по этой причине первые азиатские мигранты вымерли в Европе

Science: Первые мигранты из Азии в Европу вымерли из-за охлаждения климата

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Давным-давно, в период между 1,8 и 1,4 миллиона лет назад, Homo erectus, представители древнего человека, пересекли границы из Азии, населяя территорию Европы.

Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Они проживали здесь, успешно адаптируясь к окружающей среде и добывая необходимые ресурсы. Однако, примерно 1,1 миллиона лет назад, эти древние Homo erectus прекратили подавать признаки жизни, и следующее свидетельство о присутствии архаичных людей в Европе появилось лишь примерно 900 тысяч лет назад с появлением Homo antecessor.

Интерес вызывает период около 200 тысяч лет, который остается малоизученным. Исследование, опубликованное в журнале Science, предлагает интересное объяснение этого разрыва во времени. Ученые предполагают, что период отсутствия архаичных людей в Европе мог быть связан с фазой охлаждения климата. Это предположение находит подтверждение в результатах анализа кернов морских отложений у берегов Португалии.

Анализ изотопов элементов в остатках морского планктона и исследование пыльцевых зерен наземной растительности в этих кернах выявили резкое похолодание, произошедшее примерно 1,15 миллиона лет назад. К примеру, температура воды возле Лиссабона, которая сейчас составляет в среднем около 21 °C, упала примерно до 6 °C. Ученые также установили, что около 1,13 миллиона лет назад начался стабильный приток холодной воды, который они интерпретировали как талую воду от распада ледяных щитов Европы по мере нагревания континента.

Это новое исследование также представляет детальную реконструкцию того времени, показывая, что экстремальное похолодание сделало бы Европу чрезмерно холодной для проживания наших предков. Холод затруднил бы поиск пищи, так как уменьшилось бы количество растений и животных, способных выживать в таких условиях. Кроме того, организмы, приспособленные к температурам того времени, не были бы готовы к такому резкому изменению климата.