Вы должны немедленно прекратить повторно кипятить воду, если у вас такой чайник

В Роскачестве заявили об опасности повторного кипячения воды в пластиковых чайниках

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Каждый день мы сталкиваемся с разными мнениями о том, как правильно обращаться с питьевой водой.

Фото: Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0

Некоторые утверждают, что кипячение воды несколько раз делает её абсолютно безопасной для употребления, в то время как другие настаивают на том, что повторное кипячение может изменить её состав, делая её менее полезной и даже немного токсичной.

Исследования, проведенные китайскими учеными, показали, что кипячение воды один раз необязательно уничтожает все бактерии и микроорганизмы, оставшиеся в ней. Некоторые из них могут выжить и даже размножаться после повторного кипячения. Однако, следует отметить, что если вода изначально чиста и соответствует санитарным нормам, то количество кипячений не играет большой роли.

С точки зрения безопасности, важно учитывать возможные риски при повторном кипячении воды. Например, эксперты обнаружили, что при нагревании воды в пластиковых чайниках может выделяться формальдегид, который является потенциально опасным веществом. Эксперименты показали, что в некоторых случаях содержание формальдегида увеличивается после каждого последующего кипячения, сообщает Роскачество.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется кипятить воду только один раз перед употреблением, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность. Если вода осталась после использования, рекомендуется вылить её и налить свежую перед следующим кипячением. Это мера предосторожности, которая поможет избежать возможных проблем с качеством воды и сохранить здоровье.