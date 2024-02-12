Открытие немецких учёных: чтобы спастись от молнии, надо хорошенько промокнуть.

Немецкие биоинженеры изучили удар молнии в мокрую голову

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Мокрая голова снижает риск летального исхода от удара молнии, установили немецкие биоинженеры. Результаты их экспериментов приведены в Scientific Reports.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Прямое попадание молнии не оставляет никаких шансов. Но грозовой разряд настолько мощный, что способен поразить шаговым напряжением или наведёнными в теле токами, просто ударив рядом. В таких ситуациях смертность составляет 10-30%.

Исследователи под руководством Йенса Хауайзена из Технического университета Ильменау построили две модели головы человека из трёх частей, соответствующих по сопротивлению скальпу, черепу и мозгу. Одну намочили раствором соли 0,0025%, другую оставили сухой и поместили в высоковольтные камеры.

Через муляжи пропускали положительные разряды тока силой до 42 кА и напряжением 12 кВ. Молнии чаще бывают отрицательными, но их напряжение на порядки выше, а положительные обладают большей убойной мощью.

Большая часть тока (90,3%) в мокрой голове прошла через скальп, кроме того, задержка его возрастания была короче по времени, что несколько сгладило импульс. В результате сухая голова получила намного более серьёзные и многочисленные повреждения, и особенно пострадала часть, изображавшая мозг.

Таким образом, если намокнуть под дождём во время грозы, это может спасти жизнь, пришли к выводу учёные. Они, однако, предупредили, что результаты исследования не окончательные — их ещё повторят, оснастив модели голов волосами.